A veszprémi Ircsik Vilmosnak novelláskötete jelent meg

Azt a világot mutatja be írásaiban leggyakrabban a városlődi születésű, Veszprémben élő Ircsik Vilmos, amit gyerekként élt meg. Ihletet pedig sokszor azok a témák, regények adnak neki, amelyekkel műfordítóként foglalkozik.

Sétálóidőn címmel jelent meg nemrégiben Ircsik Vilmos novelláskötete, amit a veszprémi Művészetek Házában mutattak be. A városlődi származású író Budapesten tanult és a hetvenes években a megyeszékhelyen telepedett le. Itt tanított, folyóiratot is szerkesztett. Szülőfalujában gyerekkorában szerzett élményei hatnak mégis leginkább műveire. Kétnyelvű településen nőtt fel, ahol sok németajkú lakott.

– Bölcsészkaron végeztem a fővárosban, magyar-német-orosz szakon. Az Eötvös-kollégiumban laktam, ami kitüntető lehetőség, művészi indíttatást is adott nekem az a légkör, amit az alkotni vágyó fiatalok teremtettek meg ott. Már ebben az időben elkezdtem műfordítóként dolgozni és elkezdtem kacérkodni a gondolattal, hogy magam is papírra vetek történeteket. Gyakran orosz írók műveit fordítottam, sok nagy hatással volt rám, lenyűgöztek. Például Jurij Nagibin novellái, amelyek a gyermeklélektant árnyaltan mutatják be és Gottfried Benn költészete. Sokszor olyan témát dolgoztam fel aztán saját írásaimban, amire egy-egy munkám során bukkantam. Miközben olvastam például egy más nyelvre átültetendő regényt, továbbgondoltam a történetét, magamban átalakítottam, fejemben megfogalmaztam róla a véleményemet. Sokan így vannak ezzel olvasás közben, én le is írtam az így születő képzettársításokat, tapasztalataimat, a fantáziám szülte cselekményeket – mondta el Ircsik Vilmos.

Első prózai műve Veszprémben jelent meg, Jaj, akinek nincs otthona! címmel. A sikeres regény tulajdonképpen a saját életrajza. Azt a világot mutatja be, amit gyerekként élt meg. A különböző etnikumok együtt, egymás mellett élése témaként később is több alkotásában felbukkant. A Negyven év némaság címűben is. Legújabb kötete, a Sétálóidőn címadó novellája is ezt a kérdéskört dolgozza fel és ezt is olyan könyv ihlette, amivel műfordítóként foglalkozott. Christa Wolf August című kisregénye, amelynek a főszereplője egy nyugdíj előtt álló buszsofőr, aki utolsó útján turistákat visz Prágából Berlinbe. Közben felélednek benne a gyerekkori emlékek arról, amikor menekülni kellett Kelet-Poroszországból. Ez olyan hatással volt Ircsik Vilmosra, hogy ugyancsak egy buszvezetőt választott főszereplőnek. A Sétálóidőn róla szól.

Arról, hogy véletlenül szembesül a múltjával, egy történelmi tragédiával, amikor munkaviszonya pihenéssel töltött utolsó heteiben be kell ugrania egy fuvarra kollégája helyett. Távolsági járatot vezet, ami érinti szülőfaluját. Ettől kezdve a novella két síkon halad, egyrészt a jelenben, másrészt a sofőr gyerekkorában játszódik, a kitelepítések idején. Talán érdemes nekünk is ezzel a volán mögött ülő férfival utaznunk egy darabon gondolatban. A veszprémi író jelenleg a legkedvesebb írásának tartja a Sétálóidőnt. Úgy véli, ebben találta meg igazán azt a hangot, amivel leginkább átélhetővé teheti a szülőfalujában élő németek sorsát. Meggyőződése, hogy olyanok számára is érdekessé teheti irodalmi eszközökkel, akik különben valószínűleg nem tudnának róla.