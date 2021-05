A veszprémi kulthelyek is beindultak

Megnyíltak a belső terek azon vendégek számára, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Mindenki más a szabadtéren, teraszokon fogyaszthatja el ételét és italát. Veszprém két legfelkapottabb kulturális szórakozóhelyét kérdeztük, hogy mit szólnak a szabályozásokhoz.

A fent említett két szórakozóhely profiljában teljesen különböző. Az Európa Kulturális Fővárosának a központi bázisa a Papírkutya egy reggeliző- ebédelő- és vacsorázóhely is, emellett iszogatni is beülhetünk, de minden héten élőzenés esteket is adnak. Ellenben – és ezt fontos kihangsúlyozni – ők nem egy zenés-táncos vendéglátóhely, éppen ezért az újra nyitás örömére szombaton a Judie Jay Trio fog háttérzenét adni a helyen azoknak, akiknek van védettségi igazolványuk.

Pékné Rétfalvi Bernadett, a Papírkutya üzletvezetője elmondta, csütörtökön nyitottak meg és szerencsére mindenki előkészítette a védettségi igazolványát, így gördülékenyen haladt a belépés.

– Azt az időpontot vártuk, hogy a belső teret is kinyithassuk, ami most jött el. Nálunk a teraszra csak a belső téren át lehet kijutni, így ezt muszáj volt megvárnunk. A csütörtöki napot, rögtön nyitás után megfelelőnek éreztük. Jövő héttől már igyekszünk visszaállni a régi kerékvágásba a menüztetés terén – mondta el az üzletvezető.

Hozzátette, a puding próbája az evés, tehát nekik is ki kell tapasztalniuk, hogy egy forgalmas szombat estén a vendégek mennyire lesznek figyelmesek és mennyire tartják be az előírásokat.

A másik kulthely, a Terem három napos nyitórendezvénnyel vágott bele az újranyitásba. Csütörtöktől egészen szombatig várják vissza vendégeiket most, hogy a rendeletek lehetővé teszik, és az épület felújítási munkálatai is megengedik ezt. Füchsel Viktória, a Terem üzemeltetője szerint az ő vendégkörük fiatalokból áll, akik egyébként is a teraszt kedvelik jobban.

– Aki lengeti a védettségi igazolványát, és be akar ülni, őt nem fogjuk megállítani ebben, megteheti, de a legtöbben így is kint lesznek. Koncertek még nem lehetnek, tehát egyelőre kocsmaként fogunk funkcionálni, de amint lehet visszaállunk a zenés rendezvényekre. Sok vendéget várunk, most a mínuszból kell a nullára visszatornáznunk magunkat. Bennem az tartotta a lelket, hogy nagyon sokan érdeklődtek, hogy mikor nyitunk már, így bízom benne, hogy ők meg is érkeznek majd – tette hozzá.

Az üzletvezető kiemelte, tartott tőle, hogy hiába az újranyitás, az emberek kedve el fog menni a szórakozóhelyek látogatásától. Szerencsére azt tapasztalta az elmúlt hét hétben, hogy az emberek nem félnek kimozdulni, és továbbra is szívesen járnak szórakozni.