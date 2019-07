A világhírű UB40 örömkoncertet adott a VeszprémFest színpadán

A VeszprémFest harmadik napján, pénteken a UB40 lépett a színpadra örök klasszikusokkal, és jól ismert reggae ütemekkel.

A VeszprémFesttől már megszokott színvonalat nyújtott az idei év felhozatala is. A négy napban idén is világhírű előadókat köszönthettünk a megyeszékhelyen, közöttük a UB40-t is. Az időjárás sajnos nem kedvezett a reggae stílus királyainak, így a História Kert helyett a Veszprém Arénába szorult a koncert.

Bár az összhatáson valamelyest rontott a helyszínváltozás (hiszen a szabad ég alatt, a gyönyörű História Kertünkben mégiscsak hatásosabb a reggae végtelen szabadságérzését átélni), de ez sem a zenészek, sem a közönség kedvét nem rontotta el, az Arénában akkora tömeg gyűlt össze, hogy lépni is alig lehetett.

A világhírű együttes előtt a Budapest Riddim Band MC Kemmon-nal és Busa Pistával kiegészülve léphetett fel előzenekarként. A csapat szépen alapozta meg a hangulatot, változatos ritmusvilággal és komoly dinamikai váltásokkal dolgoztak, míg MC Kemmon és Busa Pista hozták a tőlük megszokott magas színvonalat. Az együttes maszkulin keménységét Mammazita (vokál) törte meg. A kivételesen szép hangú vokálos hölgy szépen tompította a masszív férfierőket a színpadon, érzékenyítette a dalok tömörségét, ahogyan azt a reggae stílus megköveteli.

A magyar után indult a brit reggae, csúszás és hiba nélkül kezdődött el a VeszprémFesten a UB40 koncert. A UB40 alapítótagok, Ali Campbell és Astro a világ egyik legsikeresebb, jelenleg is működő reggae formációjának vezetőiként pályafutásuk és zenekaruk 40. évfordulóját ünneplik folyamatban lévő turnéjukon, melyet a VeszprémFesten is bemutattak. Ezt az ünnepi érzést osztották meg a veszprémi közönséggel az első perctől kezdve, igazi örömzenélés volt az utolsó pillanatig, és ezt a boldogságot tudták átragasztani az Arénában tolongó tömegekre is.

A világhírű együttes két frontembere, Ali Campbell és Astro, még így is, a hatvanadik életévük környékén fiatalokat megszégyenítő rutinnal és tehetséggel kommunikáltak végig a koncert alatt a fesztiválozókkal. Ali Campbell a brit sármjával, Astro pedig az örökmozgásával és csibészségével tartotta magán végig a tekinteteket.

A 2018-as A Real Labour of Love című lemezükről (melyen világhírű feldolgozásokat játszanak) nem sok dalt szólaltattak meg a VeszprémFest színpadán. Ez egy olyan tudatos döntés volt a zenészek részéről, ami rendkívül szimpatikus, és sokat elárul a veszprémi fesztivál nívójáról is.

Tudniillik erre a fesztiválra olyan értő közönség jár, akiknek nincs szüksége az erőszakos hatáskeltésre, hiszen ismerik, szeretik és tisztelik az itt megjelenő előadókat. A UB40 pedig saját számaival, a jammelésekkel és örömzenével tarkított előadásával olyan hangulatot tudott kelteni, mint ezer feldolgozással sem.

A VeszprémFest közönsége tiszteletreméltó műkedvelőként élvezte és átélte a koncertet. Egyetlen dalnál villantak fel a magasba tartott mobiltelefonok, ami megható pillanata volt az előadásnak és egyben nagy főhajtás is a művészek előtt, az ominózus dal pedig mi lehetett volna más, mint a Red, Red Wine. Ezt a dalt annak is ismernie és szeretnie kell, aki egyébként nem a reggae stílus nagy kedvelője. Aki pedig nem a mobiltelefonja után kapott az első pár taktust meghallván, az szerelmes andalgásban tört ki. A nézők a nosztalgia és a szeretet tetőpontjához érkeztek.

A negyven évnyi töretlen siker, a tizennyolc stúdiólemez, 10 arany és platina album, több mint 70 millió eladott példány, 4 Grammy-jelölés és a világslágerek tucatjai mellett az együttesben meg tudott maradni a báj, a szeretet a közönségük iránt, és a hatalmas tisztelet a zene és a reggae iránt.