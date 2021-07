A viseletek szerelmese is bemutatkozott a zirci Reguly-fesztiválon

A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház harmadik alkalommal rendezte meg a Reguly-fesztivált, mellyel a névadója előtt tisztelgett.

A háromnapos esemény fénypontjában az újonnan Európai Polgár díjjal kitüntetett Dávid Botond székelyudvarhelyi fotóművész szabadtéri fotókiállítása állt, melynek során 56 ország 240 nemzetének mintegy 1700 népviseletét lehetett megtekinteni Zirc főterén.

A tárlatot S. Lackovits Emőke néprajzkutató nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy a viseletek mindenhol jelképrendszerek, sőt aprólékosan szabályozott kifejezőeszközök is voltak. Megismerésük rendkívül szemléletes forrása a fénykép, amely ugyan pillanatnyi állapotot rögzít, és egyetlen korhoz kötött viselet­együttest mutat be, de ezzel megeleveníti az adott közösséghez tartozó személyt, személyeket, amire ez a kiállítás is nagyon jó példa.

Az alkotó eddigi pályafutását is ismertette. Mint azt megtudhattuk, először székelyföldi viseleteket örökített meg, majd Szarajevóban és Törökországban portrékat fényképezett 2012-ben. Ezt követően teljes viseleteket kezdett fotózni, hiszen az ismeretlen öltözetek ráébresztették arra, hogy érdemes foglalkozni velük, célszerű megörökíteni, az utókornak továbbadni őket.

Kezdetben 80-100 viselet szerepelt a gyűjteményében, majd egyre gyarapodott ezek száma, ahogy a szakértő fogalmazott róla, „szerelmese lett a viseleteknek”. 2015-ben Brüsszelben is volt egy kiállítása, melyen erdélyi népviseleteket mutatott be.

További tervei között szerepel a képek informatikai rendszerezése, „geofolk” adatbázis létrehozása, amelynek célja a világ összes népviseletének egy felületen történő összegyűjtése.

Ruttkay-Miklián Eszter, a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház igazgatója elmondta, a kiállítás egy kis része továbbra is Zircen marad, a múzeum Reguly Antalról szóló új, állandó kiállításában látható lesz majd fotógaléria egy udmurt énekesnőről.

Dávid Botond – akinek van megyei kötődése, hiszen kilenc évig élt Veszprémben – egyszerűen gyűjtőszenvedélynek nevezte azt a fotóállományt, amelyet most Zircen bemutatott.

A kiállításmegnyitóhoz Baky Anna, Petus Mónika és Vajda-Szekrényes Zita népdal­énekes adta meg az alaphangot, majd a főtér színpadán Vastag Richárd és a Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes táncházba torkolló bemutatója fokozta a hangulatot.

A Magyar Népmese Színház előadásával a gyerekekre is gondoltak a program szervezői. Kézműves foglalkozások, szakmai előadás, filmvetítés, koncert is színesítette a rendezvényt, és egy vándorfényképész is várta fotóalanyait a fesztivál napjaiban.

Reguly Antalra, az intézmény névadójára virágok elhelyezésével emlékeztek születésének 202. évfordulóján.