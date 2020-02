A víz volt a központi motívuma a balatonfüredi kiállításnak

A kiállítás a Vaszary Galéria és a Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria együttműködésével csodaszép magyar és nemzetközi festményeket mutatott be.

Finisszázsra, avagy kiállítás búcsúztatóra hívták a vendégeket a Vaszary Galériában, ahol a Folyók, tavak tengerek – Az éltető víz című tárlaton Plesznivy Edit, a Magyar Nemzeti Galéria 19-20. századi Festészeti Gyűjteményének osztályvezetője, a kiállítás kurátora tartott emlékezetes tárlatvezetést az elmúlt hétvégén.

A nagyszabású kiállításon az elmúlt időszakban több ismert személyiség is tartott tárlatvezetést, és ezúttal Plesznivy Edit, a kiállítás kurátora vezette végig a vendégeket a legendás alkotások között a balatonfüredi Vaszary Galériában. A kiállítás a Vaszary Galéria és a Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria együttműködésével a 19. század második felének és a 20. század első évtizedeinek magyar és nemzetközi festészetéből válogatott.

A búcsúztatón egyebek mellett elhangzott, hogy a víz motívuma már a kezdeti időktől fogva számtalan formában jelen volt az ősi mítoszokban és sokszorosan átszőtte a pogány hitvilágot és napjaink tételes vallásait is. A vízhez számos szertartás, valamint termékenységet segítő népszokás is kapcsolódik. A lélektan a személyiség mélyrétegeinek megnyilvánulásaként, a tudatalatti tartalmak szimbólumaként értelmezi a vizeket. Nem utolsósorban éppen sokszínű megjelenési formái miatt természetesen a képzőművészeti és irodalmi alkotásoknak is kimeríthetetlen tárháza volt a víz-tematika.

A tárlat a víznek ezt a gazdag kulturális jelentésrendszerét tematikus csoportokban mutatta be. A víz témájú tájképfestészet betekintést nyújt a 19. század festészeti forradalmába, amikor is művészek egy csoportja szakított az akkoriban uralkodó akadémikus festészet irányelveivel és a tájat önmaga szépségéért kezdték el festeni, nem pedig történelmi vagy vallási vonatkozású festészeti témák háttereként. A természet önmagában való ábrázolásához ezek a festők a szabadban állították fel állványaikat és hangsúlyt fektettek a szemmel látható természeti jelenségek, a fényviszonyok, a tér valósághű ábrázolására. Technikai újdonságként tette lehetővé számukra ezt a tubusos festék megjelenése.

Az akadémikus festő iskolák mellett első szabad alkotó csoport volt a barbizoni iskola, amelynek tagjai közül Gustave Courbet és a magyar Paál László vásznai kiemelt helyen voltak láthatóak, de az akkor már Franciaországban is sikeres Munkácsy Mihály is kötődött ehhez a modern felfogású társasághoz. A víz lehet hangulati elem, de konkrét tárgya a tájkép festészetnek, erre Benczúr Gyula nem sokkal a kiállítás koncepciójának megszületése előtt Kecskeméten fellelt, a Starnbergi tó víztükrét ábrázoló festménye nyújtott különleges példát.

A víz tematika vallási és mitológiai forrásaiból származik a fürdőzés témája, amely izgalmas társításokra ad lehetőséget. Így tekinthettük meg egy térben Vaszary János, Tikos Albert biedermeier és Henry Lerolle impresszionista stílusú egymástól gyökeresen különböző vásznait. A kiállítás végpontját képezik legkésőbbi és legmodernebb alkotásokként Vaszary János tengerképei, amelyeken a víz a strandkultúra, a turizmus polgári passziójának örömeit könnyed nagyvonalúsággal örökítette meg. A kiállítás február 2-án zárt.