A zalahalápi és környékbeli relikviák gazdag kincsestára lesz a hatalmas épület

A településen az 1700-as évek végén épült kastély hamarosan életre kel. Több éven át tartó önerős tatarozást követően mostanra az épület jelentős része megújult, sőt új szerepet kapott.

A 370 négyzetméter alapterületű, barokk stílusú Prónay-­kastélynak több szerepet is szánt korábban az önkormányzat, miután az épület volt iskola és posta is. A felújítást követően egyebek mellett helytörténeti múzeum és házasságkötő terem lehet az ódon falak között – mondta hat évvel ezelőtt lapunknak Igaz Sándor alpolgármester. A helyi értéktárbizottság elnöke a napokban büszkén mutatta be, hogy milyen célt szolgál hamarosan az épület.

Halápikum

– Egyelőre mindenki csak kastélynak hívja, de a helyi lakosok már ötletelnek, hogy milyen névre kereszteljük az épületet. Annál is inkább, hiszen számos új szerepe van ma. Ennek megfelelően a Halápikum a legszimpatikusabb elnevezés számomra, de nem állja meg teljesen a helyét, mert nem csak halápi régi tárgyak kaptak helyet itt, ha a régi tárgyak nagy része helyi is – magyarázza az alpolgármester, miközben végigvezet az épület szinte teljes körbejárhatóságát biztosító folyosón.

Örömmel mondja, hogy volt olyan ablak, amelyet megmenthettek, amint a gyönyörű, mozaikos padló egy részét szintén. Sőt, egy kicsi, boltíves helyiségben a freskó is megmaradt, egyelőre restaurálásra vár. A szomszédos helyiségben a helyi fafaragó, Szakonyi Sándor munkáit állítják ki, a folyosó ablakfülkéiben pedig régi motorkerékpárokat mutatnak be.

A múzeumi helyiségek egyi­ke sok régi, szép, fémlábú varrógépet és kézimunkát őriz, valóságos gyűjtemény gyűlt össze a hetvenes évekből.

A múlt emlékei

– A falu elsősorban ipari hagyományokkal bír, de a szőlőművelés és az állattartás is jellemző volt. Mindehhez kötődnek a tárgyak, erről vallanak a bútorok. A régi paraszti konyhák mellett a szobák bútorzata modernebb volt. A retró gyűjteményben láthatók így sok más mellett kovácsoltvas virágtartók, de van napszemüveg-gyűjteményünk az ötvenes évektől kezdve, és sok jelvény, kitüntetés. Az art deco idejét idézi a pálinkáskészlet, és nem hiányozhat a régi italgyűjtemény sem. Az újságok, a makramék színesítik a kiállítást – mutatja Igaz Sándor.

Az egyik helyiségben különleges irodát rendeztek be, amely emlékeztet a hazafias népfront, a párt, a KISZ hőskorára. Nevezhetjük tanácselnöki irodának is. A falon Kádár-­címer, a polcon ott áll Lenin, Sztálin és Mao mellszobra. Az apró tárgyak a harmincas évektől a kilencvenes évekig vallanak a korról. Amint a szomszédos szobában a különféle tűzoltó relikviák, egyenruhák, a fejlődésről árulkodó és külföldi tűzoltó társaktól ajándékba kapott különféle védősisakok. Van itt II. világháborús légoltalmi sisak és szivattyú, őrzik az utolsó budapesti tűzoltóparancsnok kabátját a katasztrófavédelem előtti időkből, s a régi tányérsapkák szintén nagy becsben vannak.

Igazi időutazás belépni a hetvenes-nyolcvanas évek fa­lusi vegyesboltjának kiala­kított helyiségbe, ahol a ki­szolgálópult­tól, a pénztárgéptől az egyes árucikkekig mindent megtalálunk. Darálhatunk kávét, kérhetünk kimérve édességet, válogathatunk gyermekkorunk különféle italai között. A tésztagép arról árulkodik, hogy a faluban egykor működött tésztagépgyár. Ha ezt felül lehet múlni, akkor talán csak a másik helyiségben berendezett, szintén jól felszerelt szatócsbolt képes rá. Itt a harmincas évek dohánytermékeitől a különféle fizetőeszközökig, koronáig, pengőig, forintig mindent megtalálunk. A háború idejéből élelmiszerjegyek és petróleumutalványok maradtak, a sarokban álló régi, de igencsak mutatós, fából készült, de belül bádogozott hűtőszekrénybe még bele kellett tenni a jeget.

Kincseket rejt az épület

A régi vasalók között kurió­zum az, amelyik tüzes volt, azaz egy forró vasat kellett helyezni a belsejébe. Az alpolgármester jelképesen bambival és kakasos nyalókával kínál, majd büszkén mutatja a gazdag kecskeméti gyufa­címke-gyűjteményt. Különféle pengék is kaphatók borotválkozáshoz, hajhálók és Flóra szappan, hogy csak néhány apróságot említsünk.

– A mezőgazdasági és otthoni munkához, szőlészethez, famegmunkáláshoz szükséges szerszámokat szintén összegyűjtöttük. Van badacsonyi réz kénporunk, fából készült a permetezőgép. A kis iskolamúzeum egyes tárgyai a harmincas éveket idézik. A régi olvasókönyvek, a palatábla és a harmónium mellett jól megférnek az úttörő-relikviák, a régi iskolai tablóképek. Egykor itt tanított, sőt, igazgató volt Szöllősi Máté, aki ma festőművészként ismert. A képeivel szeretnénk berendezni egy helyiséget. Már nem sok üres termünk van, hiszen bemutatjuk itt egy polgári család szobáját, a bútorok mellett a régi használati tárgyakkal. Például a csizmahúzóval vagy a korabeli mosógéppel, amelyet nem is használtak még. A hetvenes évekbeli konyhában ma is működik a Szaratov hűtőszekrény, érdekesek a kamrában lévő tárgyak is. De sokkal szebbek a hímzett falvédők és a régi zalahalápi famíliák családi fényképei a falakon – fejezi be a különleges tárlatvezetést az alpolgármester.

Hozzáteszi, hogy mivel sok, egyszerre nem bemutatható tárgyat őriznek még, örömmel rendeznének a jövőben tematikus kiállításokat, például a gyufacímke-gyűjteményt bemutatva. De egyelőre a mielőbbi nyitásra koncentrálnak, terveik szerint ez év augusztusában megnyílhat a nagyközönség előtt a régi kincseket rejtő, megújult kastély.