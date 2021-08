Aki lemarad, az kimarad – Ráfordult az utolsó napra a fesztivál

Az Utcazene Fesztivál utolsó napjához érkeztünk szombaton, tehát ez az utolsó alkalom arra, hogyha eddig nem tettük volna meg, akkor most kilátogassunk.

Az elmúlt napok zenei és kulturális kavalkádja igazán üdítően hatott ebben a felhős, esős, őszies időjárásban Veszprém utcáin. Nemcsak esténként, a koncertek alatt és után kellett elővennie mindenkinek legjobb angol nyelvi tudását, de napközben is. A messziről érkező vendégek, fellépők és turisták az elmúlt három napban igazán jól érezték magukat, a veszprémiek ismét jó vendéglátónak bizonyultak.

De nem csak a kedvesség, hanem a kitartás is jellemezte a fesztiválozókat – sem a szakadó eső, sem a hideg nem akadályozta meg a jelenlévőket, hogy az elmúlt napok mindegyikén jó közönségként szórakozzanak. Lovely Quinces horvát származású énekesnő már nem először áll az utcazene színpadán, de nagyon meghatódott, amiért az eső ellenére hatalmas tömeg gyűlt össze csütörtök esti koncertjén. A művésznő két évvel ezelőtt is járt a fesztiválon, és az akkor megismert embereket azóta sem felejtette el, idén ismét találkozhatott velük. Azt is elmondta, nagyon sok jó élmény fűzi Veszprémhez, és mindig szívesen jön vissza erre a fesztiválra játszani. Lovely Quincest még szombaton is meghallgathatják az érdeklődők a Sarolta udvarban 21 órától.

A fesztivál nagy kedvence, a La Brigade Du Kif azonban már csütörtök este elbúcsúzott Veszprémtől, így aki lemaradt, az kimaradt. A francia csapat egyedi hangzásvilágával és végtelen jókedvével igazi különlegesség volt az utcazene fesztiválon. A műfaját tekintve nehéz lenne meghatározni, milyen zenei stílust képviselnek ők igazából, de talán ez az „utcazene” műfajának szépsége. A ska, rock, swing és punk is feldereng néhol, de az összehatásban mégis a tánc és a vidámság a legfontosabb. A veszprémi közönség láthatóan nagyon is élvezte a koncerteket, de a francia bandát sajnos idén már nem hallhatjuk többször.

A zárónapon is érdemes lesz sokáig ébren maradni, hiszen 22:45-kor kezd az Óváros téren Ezra Hesper, aki rövid itt tartózkodása alatt kisfiús bájával és gyönyörű hangjával nagyon sok veszprémi nőt tett szerelmessé. De érdemes lesz még utoljára meghallgatni a tavalyi győztest, a Kellene kis kert formációt, a méltán híres multikulturális Mongooz and the Magnetet, Ben Poole-t, vagy az egy személyes együttest, a Big Bull and his selfish band-et. A szombati napon még kedvenc versenyzőjükre is szavazhatnak, szombat este 21:40-kor a Meló-Diák Színpadnál kiderül, ki nyerte idén a megmérettetést.