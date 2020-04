Ákody Zsuzsa írónő az interneten osztja meg olvasóival műveit

Amióta tart a járvány és kénytelenek vagyunk a lakásban tengetni napjainkat, Ákody Zsuzsa írónő minden második este megosztja egy-egy novelláját vagy regényrészletét olvasóival a közösségi oldalon.

Zsuzsa Keszthelyen él fogorvos férjével, de a korábbi rendelések okán szoros szálakkal kötődnek mindketten Sümeghez és Csabrendekhez. Férje jelenleg egy idősebb fogorvos helyett lát el megyénkben sürgősségi feladatokat, Zsuzsa pedig az asszisztense. Így ők mindennap dolgoznak, a feleség azonban továbbra is szorgalmasan ír. Ráadásul arról szintén gondoskodik, hogy olvasói a karosszékben üljenek, otthon maradjanak és olvassanak.

– Mi nem szakadtunk el a munkától, ezzel könnyebb és nehezebb is az életünk, mint másoknak. Nehezebbnek mondható, mert a feladatok során megfertőződhetünk, hiszen sokakkal találkozunk. Ugyanakkor könnyebb, mert szerencsére van munkánk, adott a motiváció. Az ember így tudja, hogy ez a kötelessége, és egyben segít másoknak. Ez jó érzés. Nehezebb lehet állandóan otthon lenni és attól félni, hogy ha kimegyünk, megfertőzhetünk másokat. Azért, hogy mindenki könnyebben maradjon otthon, kitaláltam, hogy kétnaponta olvasnivalót adok. A „Könnyebben maradj otthon” szlogenem is erre utal. Talán egyszerűbb betartania az otthonmaradás szabályát annak, aki szeret olvasni, ha tudja, hogy minden másnap van valami olvasnivaló – mondja Zsuzsa, akinek a novelláit nem tudtuk eddig olvasni az interneten, de a regényeit igen.

Most közzéteszi a régebbi és újabb novelláit is, egy regényét pedig tízoldalanként osztja meg olvasóival negyven napon át, hiszen a szórakoztatás a célja. Olyannyira, hogy ennek érdekében például a Vágyakozás című novellája lehangoló végét átírta, hogy az kevésbé legyen szomorú. Csabrendek település díszpolgárának legutóbbi, ötödik regénye, a Lélekrablók című kötet két évvel ezelőtt jelent meg, és az Atlantic Press Kiadó országos női regénypályázatán első díjat nyert.

– Nagyon örülök, hogy a közösségi oldalon megjelenő sorokra sok visszajelzést kapok, örülnek az olvasók. Tetszésüket nyilvánítják ki, hozzászólnak az olvasottakhoz és e-maileket küldenek. Magam is meglepődtem a múltkor, amikor a Titok című novellám nézettsége elérte az 1500-at. Valaki pedig a kiadóm honlapján azt írta egy kötetemről, hogy letehetetlen. Igyekszem fenntartani az érdeklődést, ameddig csak a szobába kényszerülnek, akik nem dolgozhatnak. Ha azt látom majd, hogy nem lesz érdeklődés, keresek valami mást, ami lekötheti az olvasókat esténként – teszi hozzá az írónő, aki most novellái mellett újabb regényt is ír.

Azt az Egy csúnya nő című novellája ihlette, annak tartalmához hasonló témára számíthatnak olvasói. Egy másik kötete pedig éppen a kiadónál várja, hogy minden visszatérjen a régi kerékvágásba, és megjelenhessen. Zsuzsa szerint erre év végére biztosan lesz esély.