Alaposan megdolgoztatták agyukat a Szócsízió vetélkedő résztvevői

A Művészetek Háza az NKA támogatásával rendezte meg immár harmadik alkalommal a Szócsízió/Névmágia című játékos vetélkedőt a Csikász Galériában, kedden.

A kvízprogram harmadik alkalmával a nagyböjti ünnepkörből kiindulva játszottak a résztvevők a szavakkal. Nyelvi játékok, találós kérdések, szólások felhasználásával, barkochbával, activity játékelemekkel lepte meg a játékosokat Kilián László, a Művészetek Háza igazgatóhelyettese, a játék vezetője. A keddi alkalommal is sok érdeklődő jelent meg, rutinos kvízestre járók és fiatal „újoncok” is.

Kilián László elmondta, a programsorozat 1-től 99 éves korig ajánlott. – Ez egy olyan játék, amely izgalmas lehet egy nyugdíjaskorúnak vagy egy felső tagozatosnak egyaránt. Nem kell hozzá előzetes tudás, túl nagy műveltség, mert ez inkább a játék öröméről szól – tette hozzá Kilián László.

Elmondta, a programok iránt érdeklődnek a veszprémiek, igyekeznek rugalmasan, a résztvevőkhöz igazítva kijelölni a játéknapok időpontját. – Aki valaha activityzett már, az rutinosan fog mozogni itt is. Ezek a játékok jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy az ember tesztelje a saját elméjét. Egyedül is bátran lehet jönni, hiszen a helyszínen mindenki csapatra talál. A Művészetek Háza mindig is törekedett arra, hogy minél több formában kapcsolatot tartson a látogatókkal, ez is egy változata ennek.

A rendezvénysorozat célja, hogy az eseményeken olyan emberek találkozzanak egymással, akikkel más módon nem lenne alkalmuk. Kilián László szerint azok az emberek, akik szeretnek játszani, itt szembesülhetnek azzal, hogy az irodalom létezik az iskolapadon kívül is, és lehet szórakoztató is.