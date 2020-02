Albrecht Dürer alkotásaiból nyílik kiállítás a pápai Esterházy-kastélyban

Megérkeztek Albrecht Dürer magyar származású bajor festő, grafikus alkotásai az Esterházy-kastélyba, ahol március 14-én nyílik meg a december végéig látogatható időszaki kiállítás.

Salvador Dalí, Pablo Picasso és Henri Matisse művei után Albrecht Dürer alkotásait állítják ki az Esterházy-kastélyban. Boros Katalin, a kastélyt üzemeltető Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezetője kiemelte, a Dürer-kiállítás ötszáz éves időutazás, egészen a reneszánsz korába. Mint mondta, a március 14-én megnyíló tárlaton számos érdekes, kevéssé közismert információval is gazdagodhatnak a látogatók.

– Albrecht Dürer édesapja Magyarországról vándorolt ki Nürnbergbe, Dürer szülővárosába. Az életműben nagy szerephez jut Nürnberg, ez a kiállításon is visszaköszön majd. Olyan alkotásokat láthatunk, melyek egy nagyon sokszínű életművet mutatnak be. Dürert minden érdekelte, és az Alpoktól északra ő volt az a személy, aki a reneszánsznak nevet adott. Emellett ötvözte az olasz és a németalföldi reneszánszt, mely műveiben is megmutatkozik. Dürer akkor egy kiemelt „sztárművésznek” számított, ezt rendkívül jól élte meg, és használta is az ezzel járó előnyöket – mutatott rá Boros Katalin.

Thomas Emmerling német műgyűjtő a tárlat kapcsán kifejtette, 107 rézmetszetet és négy fametszetet állítanak ki. – Kiderül majd, hogy Dürer életében nagy jelentőséggel bírtak a számok, melyek az alkotásaiban is megjelennek és érdekes összképet adnak. Dürer az utazásai során szerzett benyomásokat felhasználta a műveiben. Kíváncsi alkotó volt. Leonardo da Vincivel és Luther Mártonnal is jó barátságot ápolt, mindkettőjükkel többször találkozott. Emellett nem elhanyagolható szerepe volt abban, hogy Nürnberg mint város csatlakozott a reformációhoz. Dürer egyébként élete végéig hívő katolikus maradt – nyújtott bepillantást Albrecht Dürer munkásságába Thomas Emmerling.

Hozzáfűzte, nemcsak azt szeretnék bemutatni a kiállítással, milyen hatással volt Dürer Dalíra vagy éppen Picassóra, hanem azt is, hogy a korszakban végbement kulturális változásokban Dürer milyen vezető szerepet játszott.

Megtudtuk, több fejezetre osztva mutatják be az életművet. A tárlaton helyet kap a Krisztus szenvedését bemutató rézmetszetsorozat, valamint a szentekről készült alkotások. Az alkotó tudományok, technikai vívmányok iránti érdeklődése is megjelenik. Az egyik teremben kiállítják azoknak a személyeknek a portréit, akik nagy hatással voltak Dürerre, mint például Erasmus, ezzel átellenben pedig a Mária-ábrázolások lesznek láthatók. Egy másik teremben Dürer korával és Nürnberggel ismerkedhetnek meg közelebbről a látogatók. Thomas Emmerling megjegyezte, 2021-ben lesz Dürer születésének 550. évfordulója. Ezt a jubileumot egy kicsit előbb ünnepelhetik majd a pápai tárlat látogatói.