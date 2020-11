Alkotói párbeszéd a fényről egy veszprémi kiállítás kapcsán

Borkovics Péter üvegművész és Bullás József festőművész Fényrétegek című kiállítása a fénytörés, a fény, az optikai hatások problémakörét járta körül két különböző szemszögből. A technikai megoldások eltérőek, ugyanakkor hasonló kérdéseket vizsgáltak: az áttetszőséget, a rétegzettséget, a végtelent.

Borkovics Péter üvegszobrainál gyakran kapnak szerepet az üveg „természetes viselkedése”, az üveg és a fény kapcsolata. A művész azt vizsgálja, hogy a teremtő erők a természetben hogyan kapcsolódnak össze az üveg különleges tulajdonságaival. A kívül sima felületű tárgyak titokzatos rétegeket zárnak magukba. A különböző rétegek a megvilágítás hatására nyerik el végső formájukat és válnak igazán láthatóvá. Bullás József egy hosszú úton jutott el az optikai művészetig. Képeire jellemző a különböző motívumok (hullám, rács, négyzetháló, kör) ismétlése. Az ecsettel felvitt színsávokra gyakran hengerrel fest, majd akár kézzel vagy ecsettel dolgozza tovább a motívumokat. A rétegek egymásra helyezésével a képek illuzionisztikus hatást váltanak ki, mely a nézőt kibillenti komfortzónájából.

Képeinek címei legtöbbször számokból állnak, melyek szintén arra késztetik a nézőt, hogy átadja magát a meditatív szemlélődésnek és elmélyedésnek. A két művészeti ág találkozása – üveg és festészet – izgalmas párbeszédet eredményez, kiderül, hogy mindkét oldalon nagy szerepe van a fénynek, a végtelennek és az optikai hatásnak. A három együttesen eredményezi, hogy az egy térben kiállított üvegszobrok és a többdimenziós hatást keltő, szinte vibráló festmények egy teljesen új, nemcsak művészeti szempontból érdekes, de akár a pszichológia vagy a filozófia oldaláról is meglepő összefüggések feltárására adnak lehetőséget.

„A fény szerepe a művészetben a világunk spirituális oldala. A lélek, az élet megszemélyesítője, hordozója, a testetlenség vágya. A fény az üveg lelke. Az üveg pedig a fény bölcsője, teste. Ketten eggyé egészítik ki egymást, az én alkímiai gondolataimban ez az áhított bölcsek köve. Örök ellentétek nyernek végső nyugalmat benne. Mérhető és megfoghatatlan, látható, de valótlan, lehatárolt és végtelen. Megdermedt élő anyag, az üveg a révész, az anyag és a lélek határán, s funkciója átvinni minket oda, ahonnan talán mi is jöttünk. A fénnyel játszom, de az üveggel dolgozom, az üveget alakítom, de az időt ragadom meg, az időt követem, de a technikai eszközöket tökéletesítem, s közben alakulok hozzájuk” – állítja Borkovics Péter.

Mindkét alkotó utakat váj a rétegek mélységeibe, egyre lejjebb. Más az anyag és a hordozó felület, de a fény-szín-folt-forma mindkettőjünél eszköz és köztes cél is egyben. Borkovics Péter Bullás József munkáit régebb óta ismeri, de amikor élőben tudta azokat közelebbről megélni, akkor látta azok részleteit és mélységét. Akkor fogalmazódott meg benne egy közös kiállítás igénye. „Számomra inspiratív lehetőség József világából merítkezni. Mindkettőnk megfogalmazása valamely geometrikus világ mélyebb boncolásán alapul. Nála ez a vászon síkjának mikronnyi rétegeiből varázsol érzékelhető térmélységet. Én néhány centiméter vastagságából nyerem az üveg belső világának megfoghatatlan tereit. Mindketten foglalkoztunk a computergrafika lehetőségeivel, már a nyolcvanas években is. Én algoritmusokat írtam, melyek fraktálokat hoztak létre, akkor ez még merőben újdonság volt. Ezzel a magam részéről természeti formákat próbáltam generálni, mesterséges úton. De nekem, a matematikát kedvelő alkotónak, a digitális tervezés túl rideg. Mégis, hogyan lehetne a természet végtelen változatosságát megragadni, mint inspiráció, anélkül, hogy csak spontán leképeznénk? Ezt én a megfigyelésben, az anyagi világ alapos ismeretében látom és még egy meglepően fontos helyzetben, amitől a racionális ember retteg: a hibában” – fogalmazott.

Borkovics Péter szerint a hiba az, ami kizökkent a kerékvágásból és új utakkal ajándékoz meg, ha észrevesszük annak kínálkozó lehetőségeit. Még középiskolás korában találta ki, de harminc év kellett ahhoz, hogy kifejlessze azt a technikát, amivel dolgozik. Az üveget melegen és hidegen is megmunkálja. Mindkét metódus két teljesen különböző habitust és embert kíván. Mindkettőt szereti: a hidegüveg aprólékos és precíz tisztaságát és a melegüveg virtuóz és bravúros megformázását, párhuzamosan. Erre találta ki azt az ötvözetet, amely mindkettő lehetőségeit hordozza, miközben egyedül is tudja művelni. Ez egyfajta irányított esetlegesség, amely folyton újabb lehetőségekkel ajándékozza meg egy újabb irány felé.

„A fény minden vizuális művészet alapeleme. Pétert régóta ismerem, szeretjük egymás munkáit. Több olyan sorozata is van, ami illik az én műveimhez és a veszprémi kiállításra készülve külön is készítettem képeket. Érdekes az egymás mellé rakott alkotásoknak az a fajta diskurzusa, párbeszéde, ami a közös tárlatunkon megvalósult. Különös, ahogy Péter megmozgatja, csavarja az anyagot, amivel dolgozik. Én is megvalósítok torzításokat, optikai effeketeket alkalmazok. Ha munkáinkról van szó, nem lehet nem megemlíteni az op-art stílust.

Mindegyikünkre jellemző, de egy új fajta megközelítéssel” – mondta el Bullás József és arról is beszélt, hogy ihletet számára leginkább a saját alkotófolyamata ad. Amikor kész egy képpel, akkor rögtön eszébe jut, hogy még mit lehetett volna ráfesteni. És készülhet a következő mű. A technika terén mindenevő. Akrillal is fest, ami gyorsan szárad és más színtartományt biztosít számára, míg az olajfestékkel testesebb, erőteljesebb hatást érhet el. Előfordul, hogy az akrillt az olajfestékkel vegyíti egy képen: egymásra fest több réteget és aztán a felsőt néhol lekaparja, hogy az alsóbb is látszódjon. Nyitott – akár Veszprémben is – egy újabb alkotói párbeszédre, közös kiállításra. A város – bár járt itt korábban is – szavai szerint úgy hatott rá, mint egy csoda. Jól érezte magát, elbűvölték az utcák, az épületek, nem számított ilyen erős hatásra.