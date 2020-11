Állatok és növények díszítik a szigligeti óvoda falát

A helyi óvoda falaira a település és környéke flóráját és faunáját festette az egyik kisgyermek édesanyja, Burucsné Walla Barbara hegymagasi grafikus.

Barbara a csoportszobát még tavasszal kidíszítette, oda mesefigurákat festett, de a szigligeti vár környezetében ábrázolta a gyerekek kedvenc hőseit. A vár az óvoda északi homlokzatára is felkerült, sőt, a Balaton, a Tapolca patak és a környéken élő állatok, a növényvilág szintén visszaköszön a színes képekről.

Barbarának sokan gratuláltak már festés közben is, az utcán sétálók biztosították afelől, hogy jó érzés rápillantani az épület falára. Még a reggeli munkába indulás is vidámabb a szülők szerint, de a pedagógusok szintén gratuláltak. A gyerekek pedig tippeket is adtak, kérték, hogy egy-egy kedvenc állatuk vagy szép növény képe is felkerüljön az életképekre. Így ismerték meg többen például a pézsmapatkányt, a vidrát. Barbara időjárásálló kültéri festéket használt a munkához, amelyet az önkormányzat finanszírozott.

A tíz alapszínből ennél sokkal több árnyalatot kikevert, a mintegy 24 négyzetméternyi falfelületen megörökítette a várat, a patakpartot, a tóparti öblöket a szárazföldön, vízben, levegőben élő állatokkal, viruló növényekkel.

A szigligeti óvodába 22 gyermek jár a településről és a környező községekből. A létszám az utóbbi években folyamatosan emelkedett évente néhány fővel. A csoportszobán kívül egy nagyobb helyiség szolgál étkezésre és altatásra, de van sportszertároló hely, és egy hatalmas, árnyas udvar ugyancsak a gyerekek rendelkezésére áll. Az épületet az utóbbi néhány évben felújították, mostanra kicserélték a nyílászárókat, a bútorok egy részét, megújult a vizesblokk, a tetőszerkezet és az udvari játékok.