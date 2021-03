Allegro – huszonkét éve foglalkozik művészeti oktatással a pápai iskola

A lelki és érzelmi fejlesztés is megvalósul a művészeteken keresztül. A művészetek gyakorlása önmagában örömforrást jelent, ezen túl tanulási gondokon segíthet hatásosan, a szociális hátrányokat is segít leküzdeni – hangsúlyozza Szili Gabriella, az Allegro művészeti iskola igazgatója.

Ezt ne hagyja ki! Újra gőzerővel támadja a határon túli magyarokat a DK

Művészeti oktatások szervezése céljával 1999-ben alapították meg az Allegro Alapfokú Művészeti Iskolát. Szili Gabriella igazgató 2007 óta vezeti. Lapunknak elmondta, hogy a jelenlegi tanévben összesen 374 hallgatójuk van. Első osztályos koruktól középiskolai tanulmányaik végéig járhatnak hozzájuk a diákok és pár egyetemistát is tanítanak. A tanulók fele pápai, a másik fele jellemzően a környező kistelepüléseken lakik. Képzéseik vannak Pápán több helyen, emellett Győrben, Gyarmaton, Szanyban, Pápakovácsiban, Városlődön, Marcaltőn, Csóton és Kemenesszentpéteren. Működtetnek néptánc és moderntánctanszakot, jellemzően pedig hangszeres, zenei oktatásokat tartanak. Tanulhatnak náluk a diákok klasszikus zenét, magánéneklést, zongorázást, gitározást, fuvolázást, furulyázást, játszhatnak trombitán, szaxofonon, klarinéton, szintetizátoron, csellón és már tíz éve népzeneoktatást is szerveznek. Jelenleg minden képzésüket online oldják meg a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedéseknek megfelelően.

– Alapvető feladatunk az, hogy megszerettessük a művészeteket a gyerekekkel. Legalább ilyen fontos, hogy ha művészeti pályát szeretnének választani, felkészítsük őket arra. Zenészként azt gondolom, hogy minden művészeti ág oktatásának előnye, hogy olyan területeket fejleszt, amiket más oktatási formák egyáltalán nem. Kutatások is bizonyítják, hogy a zene, a tánc és a képzőművészetek is fejlesztik az agy működését, az olvasási, a szövegértési, a nyelvtanulási és a beszédkészséget is. Méghozzá mérhetően. Legalább ilyen lényeges, hogy a lelki és érzelmi fejlesztés is megvalósul a művészeteken keresztül. Már a művészetek gyakorlása önmagában örömforrást jelent, ezen túl tanulási gondokon segíthet hatásosan, a szociális hátrányokat is segít legküzdeni. A képi és a mozgásos kifejezőkészséget is javítják képzéseink – mondta el Szili Gabriella, aki csellón játszik és diákjaikat tanítja ennek a hangszernek a megszólaltatására.

Az igazgatótól megtudtuk, hogy az egyéni kapcsolatokra helyezik a hangsúlyt. Jelenleg 28 pedagógusuk van, akad köztük, akit főállásban, másokat óraadóként foglalkoztatnak. Mindegyikük elkötelezett a művészetek megszerettetése terén, magasan képzett, gyakorlott oktató. Azért választották ezt a pályát, mert hisznek a művészeti oktatás erejében. Maguk is végigjárták, átélték azokat a küzdelmeket, örömöket, amik diákjaikra várnak, így lehetnek hitelesek szemükben. Évtizedes tapasztalataik alapján tudják, hogy a tehetséghez szorgalomnak, kitartásnak is párosulnia kell.

Az intézménynek március 25-ig küldhetik el felvételeiket a Bartók Béla Online Zongoraversenyre benevezők, az egész országból, akár a határon túlról is. Szili Gabriella szerint érdemes kipróbálni a megmérettetésnek ezt a formáját is, ami eltér a megszokott formától, amikor ugyanarra a színpadra, ugyanahhoz a zongorához ülnek le a versenyzők. Az eltérő körülmények, hangszerek, technikai lehetőségek nem fogják befolyásolni a zsűri tagjait, akik elismert művészek. Már karácsonykor is online szervezte meg szokásos koncertjét az Allegro és tavasszal további két hasonlót tervez.

– Idén tizenkét hallgatónk tesz alapvizsgát azért, hogy képzésünk következő szintjére léphessen, azaz nálunk akarnak maradni, hozzánk szeretnének továbbra is járni. Kitartanak mellettünk, oktatóink mellett. Ez megerősít minket abban, hogy jó úton haladunk, amikor minőségi oktatásra törekszünk – jegyezte meg az igazgató.