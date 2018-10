Amikor egy fiatal író az élre tör – Tapolcán járt Lakatos Levente

Az Országos Könyvtári Napok keretén belül idén Tapolcán a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban vendégeskedett Lakatos Levente író, újságíró. A nagyszabású rendezvényre a közkedvelt író kutyáját, Tomót is magával hozta.

– Már gyerekkorom óta írok, először iskolaújságban publikáltam a cikkeimet, majd egy nagy vargabetűvel arra jutottam, hogy színészkedésre adom fejem. Erről aztán gyorsan beigazolódott, hogy nem nekem találták ki – kezdte a bemutatkozást Levente.

A kudarc már a kezdetektől körülvette a fiatal írót, ám ő nem vette szívére a kritikát, hanem tanult belőle, feldolgozta és igyekezett, kiküszöbölni a csorbát. Egy-egy terve mellett, amit elhatározott, mindig kitartott. Önerőből küzdötte be magát a magyar köztudatba, azon belül is a szórakoztató irodalomba. Első könyvétől kezdve saját zsebből finanszírozta és építette az írói profilját. Ennek gyümölcsét több könyvben is élvezheti az olvasóközönég.

– Minden könyvemnél van egyfajta kihívás, hogy ne kaptafára írjam és ne ugyanazt a dolgot ismételjem. Például az Aktusnál az volt az egyik kihívás, hogy beletegyek mindent, amit a szórakoztató irodalmi műfajról addig tanultam – ismertette a népszerű író.

Karaktereiben visszaköszönnek a saját, de akár ismerőseinek a tulajdonságai is. Igyekszik elhatárolódni a szereplőktől, nem magáról akar írni. Gyerekkorától kezdve sok nő vette körül, ami a mai napig is így van. Ennek köszönhető, hogy – sok olvasó szerint – hitelesen adja vissza a női szereplők érzelemvilágát, gondolatait, problémáit.

Nagyon fontosnak tartja Levente a média felületeken való aktív jelenlétet. Így folyamatos kapcsolatot tart az olvasóival, kedvelőivel. Hangsúlyozta, hogy ma már egyre fontosabb a Youtube is, ahol saját csatornán jelentkezik be időről időre.

Megtudhattuk azt is, hogy a későbbiekben Lakatos Levente szeretne kitörni a világpiacra is, ahol reményei szerint gyarapíthatja az –itthon sem kicsi- olvasótáborát.