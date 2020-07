Art piknikkel hangoltak a gólyalábasokra Kapolcson

Ecsettel festett zenélő manók, csavarokkal rögzített megolvasztott vizespalackok is kerültek azokra a boroshordókra, amelyek a Bondoró Utcaszínház Fesztiválon kocsmabútorként szolgálnak. Idén pünkösd helyett nyárzáró eseményként tartják meg Kapolcson a gólyalábasokat is felvonultató, kézműves termékeket, finom falatokat, borokat is kínáló programot.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu A sajtó képviselőit hívta meg Kapolcsra a Bondoró stábja, hogy elmondja, miért érdemes ellátogatni idén a fesztiválra, amit másodszor tartanak meg. A falu szívében, a malomsziget közelében – amely az augusztus végi esemény helyszíne is lesz -, a Nyitott Műterem kortárs képzőművészei épp hordókra festettek, azokra kerültek fel alkotásaik. Így váltak art piknik keretében kocsmabútorrá. Ugyanis a fesztiválon borudvar, sörkert is várja majd az érdeklődőket, azokban láthatja, használhatja majd ezeket a közönség. Nem véletlenül választották a szervezők ezt a megoldást, ugyanis a környezettudatos megoldásokra a rendezvény alatt is ügyelnek. Például lebomló szemeteszsákokat, tálcákat, poharakat biztosítanak majd, a nyár utolsó hónapjában, 28. és 30. között. Erről Virág Zsóka fesztiváligazgató és Márvány Péter kapolcsi polgármester is beszélt. Lakatos Tibor borász a Bondoró Borokat, az Irsai Olivérből Dörgicsén készült Beija Flort, azaz a Virág Csókját és egy vörösbort, a 2018-as Tihanyi Cabernet Sauvignont mutatta be. Felelevenítette a szőlőművelés kétezer éves hagyományait és a Balaton-felvidéket a franciaországi Provence-hoz hasonlította, alkotó légköre, művészeti élete okán. A Bondorón a főszerepben az utcaszínházi előadók, produkciók és az artisták lesznek, emellett különleges zenékre, helyi finomságokra számíthatnak az érdeklődők. A szervezők – akiknek a koronavírusjárvány miatt kellett ezúttal új időpontot választaniuk a fesztiválnak -, gondolnak a járványveszély miatti óvintézkedésekre is. Érintésmentes kézfertőtlenítőket helyeznek ki, a vendéglátást megoldók pedig gyakoribb takarításra készülnek. A programokról bővebb információk a fesztivál internetes felületein olvashatók. A Bondoró ez évben hat különböző helyszínen sorakoztatja fel az utcai művészetek nagyjait, s emellett újcirkuszi formációkkal, workshopokkal és gyermekprogramokkal várja a látogatókat. A fesztiválon fellép többek között Sarkadi Bence marionettművész, a Tűzmadarak Cirkuszcsoport, zenekarának tagjaival zenés mesemondó délutánt tart Szabó Balázs, de lesz Mikropódium, valamint érkezik a Grecsó-Hrutka Tandem és a Firkin is. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park jóvoltából túrázhatunk a vadregényes Bondoró-hegyre, a kapolcsi Sétányon különleges termékeket vásárolhatunk magyar termelőktől, esténként pedig a legfinomabb balatoni borokat kóstolhatjuk a Bordűrben. A programot kézműves vásár, egyedi képzőművészeti programok és kiállítások színesítik.