Átadták a díjakat a Veszprémi Petőfi Színház társulati ülésén

Az előadásoknak és a fesztiváloknak is nagy sikere volt az elmúlt évadban. A Veszprémi Petőfi Színháznak több mint 20 ezer bérletese és közel 100 ezer nézője van.

A Veszprémi Petőfi Színház szombati évadzáró társulati ülésén elsőként Ovádi Péter országgyűlési képviselő köszönte meg a társulat munkáját. Veszprém nemcsak történelméről, gyönyörű környezetéről, de kulturális hagyományairól is ismert, ennek alapja a Veszprémi Petőfi Színház. Némedi Lajos, Veszprém alpolgármestere is gratulált az évadhoz, köszönte a társulat által nyújtott élményeket.

Oberfrank Pál igazgató úgy fogalmazott: Veszprémben gazdag a kulturális kínálat, ebben kell a Petőfi Színháznak helytállnia. A „Közösségben a közönséggel” szlogen szellemében dolgoznak. Ennek jegyében mutatták be az elmúlt évad előadásait, rendezték a fesztiválokat, folyamatosan keresik a kapcsolatot a nézőkkel. Az évad első bemutatója a Bob herceg című operett volt, melyet ezután a Magyar Zenés Színház tart életben. A Holt költők társasága című dráma bemutatása nagy örömöt adott mindenkinek, az Isten pénze című musicalt sikerrel játszották. Az évad legnehezebben befogadható előadása a Kurázsi mama és gyermekei című tragikomédia, a színháznak azonban feladata, hogy ilyen darabot is műsorra tűzzön. Az Életrevalók című igaz mese a budapesti Játékszín bemutatója. A gyerekek a Rigócsőr királyfi című mesemusicalt élvezhették, a Latinovits-Bujtor Játékszínben többek között Meszléry Judit Mosolymaradék című önálló estjét és a Jövőre veled, ugyanitt című romantikus vígjátékot láthatták a nézők.

A Veszprémi Petőfi Színháznak tavaly 19100, most 20406 bérletese van, az előadásokat tavaly 75 ezren, idén 99099-en látták. A társulat 31 tájelőadást tartott, 195 alkalommal játszott a nagyszínpadon, 61-szer a Latinovits-Bujtor Játékszínben. A színház két fesztivált szervezett az évadban. Az áprilisi Érzékenyítő fesztiválon a bemutatók után lehetőség volt a látottak közös feldolgozására, elemzésére, beszélgetésre klinikai szakpszichológus vezetésével. Oberfrank Pál azt mondta, az Érzékenyítő fesztivál tanulsága, hogy tudnunk kell: bár mindannyian problémákkal küzdünk, sebeket, fájdalmakat hordozunk, együtt dolgozunk a sikerért, azért, hogy boldogságot adjunk a nézőknek, egymásnak. Az érzékenyítő fesztiválon 980-an, a nemrég véget ért Rátonyi Róbert Operettfesztiválon pedig 6-7000-en vettek részt. Meglepetés volt az utóbbi fesztiválnak a sikere, noha tudták, hogy a nézők szeretik az operettet, de a várakozás felülmúlta az elképzeléseket. Szakmailag is sok visszajelzést kaptak arról, hogy a rendezvényt hiányt pótló. Mindkét fesztivált megrendezik jövőre is. Az igazgató hangsúlyozta: a jövő évad valamennyi előadását a jelenlegi helyszínen tartják, a főépület rekonstrukciója még nem kezdődik.

Az évadzáró társulati üléseken hagyomány, hogy átadják a közönség és a társulat díjait. A nézők szavazatai alapján a Petőfi-díjat idén is Kőrösi Csaba színművész kapta, immár nyolcadik alkalommal. Nagyon sokan szavaztak vendégművészekre, ezért tiszteletbeli Petőfi-díjat is átadtak Bálint András színművésznek. A Latinovits-díjat a színészek és rendezők véleménye alapján Máté P. Gábor színművész vehette át, éppen úgy, mint tavaly. A társulat tagjai szavaznak a legjobb háttérdolgozóra, a Medgyaszay-díjat Pásztor Károly akusztikus érdemelte ki. Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes bejelentette, hogy az „Évad nézője” díjat a Németh család kapja, Németh László és Németh Lőrinc az évad valamennyi előadását látták, volt, amelyiket többször is. Elbúcsúztatták a Veszprémi Petőfi Színház két nyugdíjba vonuló munkatársát, Horváth Károly és Somogyi György fővilágosítókat, akik évtizedek óta dolgoztak az intézményben.