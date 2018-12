Átadták a Töltési-díjat a karácsonyi koncerten

Adventi hangversenyt tartott a városi vegyes kar és vendégei a balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban. A rendezvényen átadták a Töltési-díjat is.

A hagyományoknak megfelelően az ünnepi hangverseny elején átadták a tíz éve alapított Töltési Imre-díjat, amelyet kiemelkedő eredményeket elérő zeneiskolások kaphatnak meg. Idén Rézműves Miklós, a Kósa György Zeneiskola növendéke vehette át az elismerést Czuczor Sándortól, Huiber Gabriellától, a zeneiskola igazgatójától és Töltési Erzsébettől, aki édesapja emlékére hozta létre a díjat. A zongorán tanuló diák megyei és regionális versenyeken is jó helyezéseket ért el, valamint sikeresen szerepelt szolfézsversenyeken is.

Kovácsné Nagy Márta, a Balatonalmádi Városi Vegyeskar karnagya kérdésünkre elmondta, a repertoár összeállításában arra törekedtek, hogy minél több műfaj megjelenjen a koncerten. Melódiák és komoly hangzású darabok is elhangzottak a hangversenyen, amelyen népének és barokk kantáta is szerepelt. A karácsonyi fellépésre nyár végén kezdték meg a felkészülést, ugyanis Józsa Tamás fiatal balatonalmádi zeneszerző Szent Márton himnusz címmel komponált kórusművet, amelynek ősbemutatóját a szombathelyi Szent Márton Kórustalálkozón tartották novemberben. A balatonalmádi közönség most hallhatta először a dalt. A kórus Kodály Zoltán születésének évfordulója előtt a zeneszerző Adventi ének című művének előadásával tisztelgett, emellett műsorukon szerepelt Esterházy Pál Harmonia Caelestis című kantátájának kezdő éneke is, amelyben Káplán György énekművész énekelt szólót, zongorán kísért Farkas László.

A balatonalmádi hangversenyen több vendég is bemutatkozott. Káplán György több dalt adott elő, Józsa Tamás (zongora) helyi zeneiskolának írt művét a szerző testvérével, Józsa Dalmával (hegedű) szólaltatta meg. A rendezvényen Gergelyi Noémi, Kádár Panna, Kedves Lőrinc és Rézműves Miklós zeneiskolai növendékek énekét Nádasné Varga Katalin zongoratanár kísérte.

