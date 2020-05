A covid átszabta a fesztiválnaptárt – A legtöbb fesztivál még bizakodik

A világméretű koronavírus-járvány jócskán átszabta a 2020-as fesztiválnaptárt. A kormány döntése alapján az augusztus 15. előtti időszakra tervezett rendezvények az egész országban elmaradnak. Nagyon sok eseményt a jelenlegi helyzet miatt le kellett mondani, de vannak még fesztiválok, akik új időpontban tervezik megtartani a rendezvényeket.

A Paloznaki Jazzpiknik idén kilencedik alkalommal szórakoztatná a közönséget, az eredetileg július végére tervezett fesztivált új időpontban, augusztus 20-22. között rendezik meg. A festői szépségű Balaton-felvidéken, a fűben ülős pikniktől a klubhangulaton át a nagykoncertig, a jó boroktól a fantasztikus zenéig minden együtt lesz a Paloznaki Jazzpikniken.

A szervezők május 1-jén, a kormány bejelentését követően döntöttek az új időpontról. Az idei augusztus 20-i állami ünnepen még inkább felértékelődik a közösség, az együttlét érzése, a szervezők ez alkalomból meglepetéssel készülnek a paloznaki dűlőkön. Felhívták a Piknikezők figyelmét, hogy továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a híreket, új jogszabályokat, ajánlásokat, tanácsokat, amelyeket a szakemberek javasolnak, és ha változás történik a szabályozásban, azonnal alkalmazkodnak, hiszen első a közönség biztonsága és egészsége.

Folyamatosan zajlanak az egyeztetések az eddig bejelentett fellépőkkel, hogy az eredeti programhoz igazodva tarthassák meg a Jazzpikniket az új időpontban is. Az MF Robots már visszaigazolta, hogy a szombati záróesten, augusztus 22-én, egy fergeteges bulival zárják a csillagfényes paloznaki éjszakát. Az MF Robots a soul, az R&B, a funk és a popzene stílusait vegyíti energikus, új hangzású zenévé.

A további, eddig bejelentett – Caro Emerald, Level42, JP Cooper és Candy Dulfer – és még nem publikált fellépőkkel is folynak a tárgyalások. A szervezők folyamatosan tájékoztatják a közönséget közösségi oldalaikon a konfirmációkról.

A Veszprémi Utcazene Fesztivál is új időpontot jelentett be a napokban, a rendezvényt augusztus 26. és 29. között tervezik. Muraközy Péter, a fesztivál főszervezője a Napló kérdésére elmondta, jelenleg is gőzerővel dolgoznak a fesztivál részletein. – Megtaláltuk az új dátumot, és azt szeretnénk, ha ettől az időpont-csúsztatástól függetlenül minden ugyanolyan lehetne, amilyen szokott. Ugyanazt a fesztivált szeretnénk nyújtani ebben az évben is, mint ez elmúlt 20 évben – tette hozzá Muraközy Péter. A fesztivál főszervezője hozzátette, a jelentkezni vágyó tehetséges zenészeknek sincs okuk az aggodalomra, hiszen a verseny-jelentkezés határidejét is eltolták, tehát a felhívás várhatóan csak júniusban jelenik meg, és júliusig lesz lehetőségük jelentkezni rá. – Jelenleg minden inog, de mi azon dolgozunk, és azt szeretnénk, ha meg lenne tartva. Egyelőre az anyagi forrásainkat nem látjuk, jelenleg mindenki kivár, de mi bízunk a legjobbakban – tette hozzá.

A Művészetek Völgye idén ünnepelte volna 30. jubileumát, viszont a nagyszabású ünnepi alkalmat csak 2021-ben tudják megrendezni. Ennek ellenére a fesztivál tájékoztatása szerint nem szeretnék magára hagyni a fesztiválozókat, ezért ősszel Völgyhétvégén néven tartanának programokat a helyszínen. A szeptember 3-án induló, összesen négy hosszúhétvégét magában foglaló eseménysorozaton a Művészetek Völgye olyan fellépőkkel érkezik mint a Kiscsillag, Eric Sumo Band, Random Trip, 30Y, Hiperkarma vagy az Ivan and the Parazol. A programok és fellépők listáját a közösségi médiában folyamatosan frissítik.