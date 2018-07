Auer fesztivál Veszprémben

Az idén nyáron augusztus 1. és 5. között, immár negyedik alkalommal rendezi meg a Mendelssohn Kamarazenekar az Auer Lipót nevével fémjelzett nemzetközi zenei fesztivált azzal a céllal, hogy Veszprém festői városába elhozza azokat a művészeket, akik a zenei élet főszereplőiként a világ legjelentősebb koncerttermeiben lépnek fel.

2015 óta olyan világhírű művészek tisztelegtek Auer emléke előtt Veszprémben, mint Vadim Repin, Mischa Maisky, Borogyin Vonósnégyes, Yuri Bashmet, Kocsis Zoltán, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Ránki Dezső, Keller Kvartett, Ray Chen, hogy csak párat említsünk.

A veszprémi születésű Auer Lipót (1845 – 1930) hegedűművész, karmester és zenepedagógus, a világ zenei életének meghatározó alakja, a cár szólóhegedűse, államtanácsos, a Szentpétervári Konzervatórium professzora, az Orosz Zenei Társaság igazgató-karmestere volt. Országok, királyok és szultánok versengtek, hogy hallhassák játékát. Ő alapozta meg az „orosz hegedűiskola” néven ismert metódust, mely példátlan sikersorozatot indított el. Legnevesebb tanítványai között találjuk Jascha Heifetz, Nathan Milstein nevét. Büszkék voltak barátságára a kor meghatározó zeneszerzői: Csajkovszkij, Rubinstein, Rimszkij-Korszakov, Liszt Ferenc, Szergej Rachmanyinov is. Auer egyaránt volt művész és tanár, keresztény és zsidó, orosz és amerikai. És persze magyar, hiszen vallotta: „minden művész hovatartozását a hazai rög dönti el”.

Az idei fesztivál sztárvendége Gidon Kremer lesz, aki most is új felfedezésekkel érkezik a pódiumra, ahol kamarapartnereivel, Yulianna Avdeeva zongoraművésszel és Giedre Dirvanauskaiste gordonkaművésszel, és a Mendelssohn Kamarazenekarral is fellép.

Itt lesz David Geringas világhírű gordonkaművész is, továbbá hallhatjuk a Fülei Balázs, Kováts Péter és Varga István alkotta Auer Triót, Fejérvári Zoltán fiatal versenygyőztes zongoraművészünket és egyebek közt Herczku Ágnes Bartók-estjét is.