Az ajkai kórus előadását siker koronázta Kaposváron

Az Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola fiatalabb énekesei, a kiskórus tagjai a közelmúltban meghívást kaptak Kerekesné Pytel Anna karnagytól a kaposvári Kicsinyek Kórustalálkozójára.

A részt vevő gyermekeknek a hangversenyen kívül kirándulásra és élményekkel teli kikapcsolódásra is adódott lehetőség az NKA támogatásának köszönhetően. Az ajkai csapat utazása első megállóhelyén, Keszthelyen megtekintette a Festeticskastélyt, majd Kaposváron a koncert előtt a Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola épületét, dísztermét, tantermeit.

A hangversenyt a kaposvári iskola kiskórusa indította gyönyörű népdalokkal, kánonokkal és kórusművekkel Kerekesné Pytel Anna vezényletével. A nagyívű zenei eseményt szólóhangszeresek műsora követte, végül az ajkai iskola kiskórusa zárta. Repertoárjukban bakonyi népdalok, illetve Lendvay Kamilló, Kodály Zoltán, Carl Orff , Balázs Árpád művei hangzottak el Grőberné Adorján Re náta vezényletével. A közönség vastapssal jutalmazta az előadást, így a ráadást is nagy siker koronázta.

– A kórustalálkozó célja az volt, hogy a gyerekek más kórusok előadását is megismerjék, lássák, hallják, amint a többiek is tisztán, artikuláltan, koncentráltan, odaadóan énekelnek, csakúgy, mint ők – tudtuk meg Grőberné Adorján Renáta karnagytól. A sikeres előadás után a városnézés és a közös fagyizás kellemes kikapcsolódást nyújtott a résztvevőknek. A gyerekek egész éves munkájuk jutalmaként a patcai élménytanyán feledhetetlen pillanatokkal gazdagodtak. Megtapasztalták, milyen kalandokat is rejt az élet a tanyán, többek között hogyan történik a tehénfejés.

A kis énekesek fáradtan, de örömteli érzésekkel telve tértek haza, átérezve, hogy eredményes munkájuknak a gyümölcse beérett. A tapsok, gratulációk és elismerések újabb erőt adnak a következő esztendő áldozatos munkájához.