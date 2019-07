Az alsóörsi strandon is találkozhatunk kedvenc színdarabjainkkal

A veszprémi Pannon Várszínház idén is több előadással készül az alsóörsi strandon, köztük újdonságokat is felfedezhetünk, a közelgő nyári bemutatókat sajtótájékoztatón mutatták be a Balaton partján.

Ezt ne hagyja ki! Ha a Balatonon vagy. Vagy ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: likebalaton.hu! Az idei nyáron olyan remek darabokat láthatunk a Pannon Várszínház társulatától az alsóörsi strandon, mint a Veszprémben is töretlen sikert arató Pál utcai fiúk és a Csinibaba. – Úgy gondolom, hogy Vándorfi László rendezésével, a remek színészi alakításokkal, és a gyönyörű vízparti helyszínnel az előadások maradandó élményt fognak nyújtani az ide látogató vendégeinknek, nézőinknek. Nagyon várjuk a jövő évet, hiszen az amfiteátrumunk ősszel teljesen megújul. Azt hiszem, szintén csodálatos helyszínen várhatjuk majd a Pannon Várszínházat, hogy ott is ilyen sikeres előadásokat tudjanak tartani – mondta el Ferenczy Gábor, Alsóörs alpolgármestere. – Az alsóörsi strandszínház az egy újítás, tehát hosszú évekkel ezelőtt volt Balaton-parton strandszínház, sőt víziszínpad is, de a tetszhalott állapotból itt, Alsóörsön élesztettük újjá. A strand önmagában is a nyári szabadtéri kultúrának egy sajátos része, és nagyon örülünk, hogy a színházi kultúra ehhez hozzá tud járulni. Valóban két komoly darabbal jövünk, az első, az július 18-án lesz, a Pál utcai fiúk. Alsóörsön immár harmadik éve fut ez a darab, de a strandon a Pál utcai fiúkkal még nem voltunk – mondta el Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója. Augusztus 10-én majd a Csinibaba című musicalt lehet megtekinteni a strandon. Premierrel is találkozhatunk a Balaton partján, a Kalóz kaland című zenés-táncos játszadozást először mutatják be az alsóörsi strandon, elsőként július 14-én, vasárnap találkozhatnak vele az érdeklődők. A Pannon Várszínház négy kiváló tagja, Kovács Ágnes Magdolna, Egri Zsófia, Keresztesi László és Baranyi Csanád hozta létre, és játssza el a gyermekeknek szóló darabot. – Amit nagyon fontosnak tartunk, hogy az előadás interaktív lesz, tehát az itt strandoló gyerekek aktív részei lehetnek a darabnak, és lehetséges, hogy egy órán át majd kalózkodhatnak is– tette hozzá Vándorfi László. A gyermekdarab délelőtt 11 órakor kezdődik július 14-én, vasárnap, és a strandon tartózkodóknak ingyenes. A darabot még ezen kívül négyszer láthatják az érdeklődők, július 27-én, augusztus 3-án, augusztus 10-én, és augusztus 17-én, szombatonként.