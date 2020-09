Az anyag megmunkálásával történő alkotás inspirálja Márffy Sebestyént

Festői, idilli környezetben fogad Márffy Sebestyén szobrászművész, aki legelőször megmutatja Corpus című szobrát, melyet másfél évvel ezelőtt állítottak fel a Márffy Ház előtt.

– Édesapám grafikusművész, kipróbáltam természetesen ezt az irányt is, de valahogy mindig jobban vonzott az anyag megmunkálása. Sokkal aktívabb munkát igényel a szobrászat, a három dimenzióban való alkotás, ami még összetettebb, még izgalmasabb számomra, mint a festészet vagy a grafika – kezdi Márffy Sebestyén, aki középiskolában bútorasztalosnak tanult, majd később elsajátította a bútorrestaurálás fogásait is, amivel jelenleg is foglalkozik. Úgy véli, hogy a szobrászat és a bútorrestaurálás jól elfér egymás mellett.

Tavaly szerzett diplomát a budapesti Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán. Az egyetemi évek meghatározóak voltak számára, mint mondja, izgalmas világba csöppent; rendkívül inspiráló közeg volt ez, melyben hasonló gondolkodású emberek társaságában lehetett alkotni, a mesterek folyamatos korrigálása mellett.

Szobraiban mindig a belsőt kutatja. – A Corpus szoborról tudni kell, hogy 2018. október 6-án adtuk át ünnepélyes keretek között. Az anyag belső részeit faragtam inkább meg, a külsejébe pedig minimális síkot vágtam. Ez egyfajta befelé fordulás volt akkoriban. A szobraimra általában jellemző, hogy a belső világom jelenik meg bennük, viszonylag egyszerű külső formában. Ez a szobor tardosi mészkőből készült. Ugyanakkor legszívesebben fával szeretek dolgozni. – folytatja Sebestyén.

Budapesten a Graphisoft Parkban és Zalaszentgróton is kiállították köztérre egy-egy szobrát. Az egyetemi évei alatt folytatott kísérletezések során egy sajátos formarendszer kialakítására törekedett. Eleinte organikus formákból, a természetből vett elemekből indult ki, később pedig olyan rendszereket állított össze, amelyekben a formákat síkokra bontotta, az átírt részelemeket kubista szemléletben építette újjá. Izgalmas volt számára, hogy bepillanthatott a laboratóriumok titokzatos, zárt világába, megragadta ez az atmoszféra, az érdekes formák és struktúrák ösztönzőleg hatottak tervei elkészítésére.

– Fő motívumként a laboratóriumok egyik meghatározó eszközét, a lombikot vettem alapul, és azt a rendszert, amelyben ez a tárgy elhelyezkedik; tehát a gépek, csövek, állványok szigorú, szövevényes rendszerét fogalmaztam meg szoborként. Az átalakítás során a külső, befoglaló tömegeket nagyobb síkokra bontottam, amelyek egy belső, tagolt struktúrát vesznek körül. Ezeket a fegyelmezett, geometrikus síkokat a lombik íves, organikusabb, oldottabb formájával próbáltam megbontani, és ezzel együtt felhívni a figyelmet a tömegek között megbújó laboratóriumi eszközre és az abban lejátszódó belső folyamatokra – mesél a fővárosban kiállított szobráról Márffy Sebestyén.

Zalaszentgróton egy új köztéri műalkotással gyarapodott a város, ahol felavatták Egy másik darabja című szobrát. Mint mondja, fantasztikus lehetőséget kaptak három évvel ezelőtt Zalaszentgróton az alkotótáborral. Örvendetes, hogy van Zalában egy kisváros, amely megteremtette a lehetőségét a szimpóziumnak és a kőfaragó tábornak. Egy hallgatónak nagy feladat és megtiszteltetés, hogy alkotásával kiállhat a nyilvánosság elé.

Márffy Sebestyénnek ez volt az első köztéri munkája.