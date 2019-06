Az egész országból jöttek Alsóörsre elsajátítani a fogásokat

Harmadik alkalommal szervezte meg a csipketábort az Alsóörsi Csipkeműhely. Négy napon keresztül szorgos asszony- és lánykezek dolgoztak az Eötvös Károly Művelődési Házban, hogy elsajátítsák a csipkeverés fortélyait, annak szépségét.

Szuper Miklósné Gránátalma-­díjas népi iparművészt is meglepte a nagy érdeklődés. A tábor célja népi hagyományaink továbbéltetése a csipkeverés vonalában, a vert csipke alapveréseinek elsajátítása, haladók részére kitöltő motívumok tanulása, majd apróbb-nagyobb ajándékokon keresztül olyan alkotások elkészítése, melyek a mai viseletben és lakáskultúrában is megállják a helyüket.

– Idei anyagunk a térkitöltő elemek gyakorlása, vala­mint a szélcsipkéknek az újrafogalmazása, elkészítése. Nagyon örülök annak, hogy sok fiatal is képviselteti magát a táborban. Én a haladókat, míg Tarnai Viktória a kezdőket tanította. Hadd büszkélkedjek el azzal is, hogy hat és fél éves unokám, Végh Anna Zselyke is itt volt közöttünk, és több órán keresztül dolgozott szorgos kis kezeivel, ez is azt bizonyítja, hogy a csipkeverésnek van jövője – hang­súlyozta Szuper Miklósné.

Arra is kitért, hogy gyógyító ereje is van, hiszen kikapcsolja az embert, más világban él ilyenkor, odafigyel a munkájára. A négynapos tábor ingyenes volt, a csipkeveréshez szükséges anyagokat az Alsóörsi Csipkeműhely biztosította. A hölgyek és a lányok saját munkáikat pedig haza­vihették, hogy büszkélkedjenek szeretteiknek, ismerőseiknek.

Hebling Zsolt polgármester örömmel nyugtázta, az ország számos pontjáról érkeztek hölgyek, lányok. Az önkormányzat mindig is szívén viselte a csipkeverés támogatását anyagilag és erkölcsileg is. Büszkék az Alsóörsi Csipkeműhelyre, akik már számos településen megmutatták alkotásaikat, több szakmai versenyről értékes díjakkal jöttek haza.