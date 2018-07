Az egyhetes műhelymunkát koncerttel és gálaesttel koronázták meg

A Pannónia Citerazenekar IV. Nemzetközi Pannónia Citera- és Néptánctábora ért véget szombaton, a táborzáráson természetesen nem volt hiány népzenéből és citeraszóból.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A táborlakók múlt vasárnap érkeztek Balatonkenesére, a negyedik alkalommal megrendezett Nemzetközi Pannónia Citera- és Néptánctábor hatvanöt fővel zajlott egy héten át. A jelentkezőket idén négy csoportra bontották, ennek tükrében folyt a műhelymunka és a felkészülés különböző tematikák szerint.

A kezdőcsapat a Kultúra Házában megtartott szombati gálán Szentes Anett vezetésével rábaközi nótákat mutatott be, Csider István csoportja alföldi szerelmes dalokat játszott. Bódi Györgynek, a tábor és a Pannónia Citerazenekar művészeti vezetőjének tanítványai Eger környéki boros nótákat, Őrvidéki dalcsokrot adtak elő a gálán, Bollók Attila, a Pannónia Citerazenekar vezetője pedig a balatonkenesei Szivárvány Népdalkörrel és a Balatonvilágosi Népdalkörrel készült fel a héten, ők a Pribojszky Mátyás citeraművész, citeraoktató gyűjtése nyomán összeállított, falusi szerelem témájú csokorral készültek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Bollók Attila elmondta, valóban komolyan veszik a táborra érvényes korhatárt, melyet idén is 0–99 éves korúaknak hirdettek meg, hiszen legidősebb táborozójuk idén elmúlt már hetvenéves, míg a legfiatalabb résztvevőjük alig volt nyolc hónapos.

Meghívott fellépőként a Berhida Néptáncegyüttes is színpadra lépett a gálaesten, melyet jó hangulatú táncház követett. A néptáncban, énekben és természetesen citeraszóban bővelkedő est ez után is folytatódott, 22 órától Herczku Ágnes és a Banda koncertje szolgáltatta a muzsikát.

A tábort immár negyedik alkalommal megszervező Pannónia Citerazenekar 1982-ben Papkeszin alakult Károlyi László vezetésével. Azóta többször átalakult, de két alapító tag ma is a zenekarban muzsikál.

A 2013 óta Balatonkenese város támogatását élvező zenekar tagjai: Bagi Barnabás, Bollók Attila, Bódi György, Cservék József és Nagy István.