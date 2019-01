Az én falum, az én városom: gyönyörű és kreatív munkák születtek

A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája, Veszprém Megye Önkormányzata és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság közösen kezdeményezte három évvel ezelőtt, hogy induljon útjára a Megyei Értékünnep programsorozat.

A Megyei Értékünnephez kapcsolódva új kezdeményezésként hirdette meg tavaly a szervezet ,,Az én falum, az én városom” alkotópályázatot, ahová olyan műveket vártak, melyek azt mutatják be, ami a gyerekek számára fontos saját lakóhelyükön. A megnyitón elhangzott: a felhívás sokakat inspirált, közel 250 egyéni és csoportos pályamunka érkezett különböző technikák alkalmazásával a megye településeiről.

Mindenkit meglepett az, hogy milyen sok pályamű érkezett, ezért segítséget kértek és a Művészetek Háza munkatársai segítettek abban, hogy a legjobbakat a közönség is láthassa. Kiderült az is, hogy mivel Nyárádon, a Megyei Értékünnepen csak a művek egy részét tudták kiállítani, helyszínt kerestek a teljes anyag bemutatásának. Az elmúlt hónapban Pápán, a Városháza aulájában volt megtekinthetőek az alkotások, ám a szervezők fontosnak tartották, hogy a megyeszékhelyen és környékén lakók is láthassák ezt a gazdag és színes anyagot, ezért „vitték” a Megyeháza Szent István termének előterébe a kiállítást.

A kiállítást Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg, aki azzal kezdte, jó érzés, hogy a megyei közgyűlés épületében látható a tárlat, amelyből szerinte érződik a szeretet. „Gyönyörűek és nagyon kreatívok a munkák” – tette hozzá.

Köszöntőt Papp Tamás, a Megyei Értéktár Bizottság elnöke mondott. Hangsúlyozta: érték a kiállítás, mert a településüket bemutathatják, bemutathatták a gyerekek egy rajzon, egy alkotáson át. A megnyitón közreműködött a Veszprémi Ukulele Klub. A kiállítás 2019. február 28-ig tekinthető meg.