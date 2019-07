Az ország egyik legnépszerűbb dzsesszzenekara játszott a Völgyben

Harcsa Veronika dzsesszénekesnő a róla elnevezett udvar lelkes gazdájaként évek óta csokorba gyűjti a szívéhez közel álló dzsesszzenekarokat Kapolcson. A látogatóknak volt szerencséjük a kiemelten egyéni hangzásvilágú, hazai és nemzetközi szinten is elismert Balázs Elemér Group örömzenét adó koncertjét végighallgatni a fesztivál nyújtotta hamisítatlan atmoszférában.

Harcsa Veronika nevét nem kell bemutatni a műfaj ismerőinek, személye a garancia arra, hogy évről évre az udvar háziasszonyaként a színpadra álmodott igényes zenei kínálattal, tehetséges muzsikusokkal kedveskedik a látogatóknak amellett, hogy természetesen ő is fellép. A vidéki nyugalmat árasztó festői kert, az előkelőséget sugárzó patinás kúriával együtt tökéletes koncerthelyszín.



A magyar dzsessz hírét nemzetközi vizekre is eljuttató, jelentős múlttal bíró Balázs Elemér Group koncertje abszolút telitalálatnak bizonyult. A dzsessz szerelmesei és a műfajjal még csak kokettálók közül többen a kezükben egy pohár borral, a fűben heverészve élvezték az áradó muzsikát.

Az alapító zenekarvezető, a nemzetközi szinten is elismert dzsesszdobos, Balázs Elemér a hallgatósággal megosztotta: fantasztikus kapolcsi koncertélményekre emlékszik, a kezdetektől kisebb-nagyobb megszakításokkal játszik a fesztiválon, reméli, ez még évekig így marad. Hosszú turnéval a hátuk mögött a kapolcsi alkalomra a Sounds of Diversity című, legutóbbi lemezükről válogatott dalokkal készültek.

Köztudott, hogy a más zenei kultúrákból inspirációt merítő zenekar a dzsessz égisze alatt hamisítatlan világzenével örvendezteti meg hallgatóságát koncertről koncertre. A maradandó élményt a kapolcsi közönségnek is garantálták. A tizenkilenc évvel ezelőtt alapított, különböző etnikumok zenei motívumait a dzsesszel fuzionáló formáció hamar rátalált egyedi hangzásvilágára, melyet dallamközpontúsággal, hangsúlyos ritmikával, női és férfihang kontrasztjával együtt a teljesség harmonikus szintjére emelt. A professzionális szakmai tudás, a muzsika iránti alázat és az együtt zenélés öröme érződött a koncert első hangjától az utolsóig. Az előadott zenei anyag különlegességét adta, hogy a megszokott Balázs testvérpár mellett a tagok is szinte valamennyien szerzőként is bemutatkoztak a lemezen.

A kapolcsi közönség többek között hallhatta a Come with me című Balázs József-kompozíciót, Balázs Elemér és fia, ifj. Balázs Elemér Painting in a dream címet viselő közös alkotását, illetve a lemez egyetlen magyar nyelvű szerzeményét Czibere Józseftől, a hangulatában melankolikus, erősen szívbe markoló Ezer év múltán című dalt. Természetesen kihagyhatatlan volt az I never felt this way, valamint a lemez címadó dala. A mély és magával ragadó zenei élménnyel név szerint Balázs Elemér (dob), Czibere József (ütőhangszerek), Lakatos Pecek Krisztián (bőgő), Balázs József (zongora), Komjáti Áron (gitár), illetve a két kiváló hangú énekes, Szakonyi Milán és Horváth Cintia ajándékozták meg a közönséget.

Az ének mellett a koncerten zenészi minőségben – szintetizátoron – is közreműködő Szakonyi Milántól megtudtuk, ősztől húszállomásos turnéra indulnak. A fellépéssorozat különlegességét adja, hogy a hagyományos koncertek mellet ismeretterjesztő céllal iskolákban is zenélnek majd, mesélnek a dzsesszről. Céljuk megmutatni a fiatal generációnak a műfaj magával ragadó sokszínűségét.