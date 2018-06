Az országhatáron túl is sikerkét szerzett az ajkai iskola kórusa

Az ajkai Borsos Miklós Általános Iskola nagy- kórusa a közelmúltban a település osztrák testvérvárosában, Weizben lépett fel a helyi zeneiskolában.

A meghívásnak örömmel tettek eleget az énekkarosok, akiket az Ajka és Weiz közötti testvérkapcsolatokért felelős megbízott, Engelbert Maier fogadott.

A nagykórus előadása elnyerte a közönség tetszését – tudta meg lapunk Grőberné Adorján Renáta kórusvezetőtől. Műsorukat megközelítőleg 300 diák és tanáraik vastapssal hálálták meg. Az előadott dalok között Grőber József német nyelven ismertette a közönséggel, hogy milyen műveket hallhattak. Baranyai Ferenc művész már több alkalommal is fellépett a kórussal együtt, így

a weizi előadáson is közreműködésével színesítette a műsort. A kórust zongorán Martin Grünwald, a helyi iskola egyik tanára kísérte. A hallgatóság tetszésnyilvánítását ráadás művek előadásával honorálták az énekesek.

– Tudtunkon kívül egy helyi híres zenésznek, zenekari vezetőnek, Alois J. Hochstrassernek a fia is megtekintette hangversenyünket. Elnyertük a tetszését, és felkérést kaptunk arra, hogy a zeneszerző következő művében szerepeljünk – jegyezte meg a kórusvezető.

A koncert után városnézés várt az ajkai csapatra. Jártak Bärnbachban, ahol megtekintették a Szent Barbara-templomot. Kirándulásuk napja éppen egybeesett Ausztriában egy nemzeti ünneppel, így a gyerekek megcsodálhatták a népviseletbe öltözött osztrákokat, és egy bányászzenekar muzsikáját is élvezhették a templom és környezetének szépségei mellett. Ausztria második legnagyobb városát, Grazot is megtekintették. A várban található óratornyot az üvegfalú lifttel közelítették meg, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a városra. Záróprogramként pedig mesevonaton utaztak. Természetesen az angolosok angolul, míg a németesek németül hallgathatták a félórás vonatozás során elhangzott ismereteket. A rövid utazás alkalmával felébresztettek egy óriást, fényt derítettek az erdei állatokra, és még egy Ezeregyéjszakát idéző, csodalámpásokkal teli báli forgataghoz is volt szerencséjük.

– Az Ausztriában töltött idő az emlékezetes koncertszerepléssel és az aktív kikapcsolódással rengeteg élményt adott számunkra. Köszönettel tartozunk támogatóinknak, Ajka és Weiz önkormányzatának, az Ifjúságért, a Jövőért Alapítványnak, valamint az NKA-nak – mondta Grőberné Adorján Renáta.