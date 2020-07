Balaton-parti és veszprémi előadásokkal vár a Pannon Várszínház

Júliustól augusztus végéig három helyszínen, Alsóörsön, Balatonfüreden és Veszprémben is játszik a Pannon Várszínház. A Pál utcai fiúk, A padlás, A dzsungel könyve és a Hair is látható lesz a nyár folyamán.

Szelle Dávid, a Pannon Várszínház színésze elmondta, a Balaton-parti előadások, a tó közelsége, a szabadtér varázsa egyéni hangulatot teremt, ami miatt a már ismert darabokat is érdemes ezeken a különleges helyszíneken megtekinteni.

Minden nyári előadást természetesen Veszprémben is bemutat a társulat. A veszprémi nyári előadásokat kivételesen nem a Várbörtön udvarában tartják idén, hanem a légkondicionált Hangvilla színháztermében.

A színház nyári szezonja július 17-én, pénteken Alsóörsön a strandszínpadon indul A Pál utcai fiúk előadással, ahol Szelle Dávid a Pál utcaiak vezetőjét, Bokát játssza. – Én szeretek nyáron szabadtéren játszani, a külső helyszínek mindig adnak a daraboknak plusz pikantériát. A Pál utcai fiúknak még ezen felül is ad egy pluszt a szabad tér, gondoljunk csak a Füvész kertre, vagy magára a grundra – mondta el a Napló kérdésére Szelle Dávid.

A színész mögött már közel 120 A Pál utcai fiúk előadás van, de elmondása szerint mindegyik más, mindegyik előadás akkor születik meg, amikor játsszák. – Azt remélem, még legalább ennyit játszani is fogunk belőle, hihetetlen energiája van a darabnak és a mi csapatunknak is. Ezt a nézők is érzik, ismerek olyat, aki már legalább tízszer látta, de még legalább tízszer megnézné. Egy csodaszép történetről beszélünk ugyanis, ami mindenféle túlzás nélkül az összetartásról, a barátságról és a hazaszeretetről szól.

Szelle Dávid elmondta, Alsóörsre már gyakorlatilag hazajárnak. Különös elegyet képez a strandszínház, hiszen a napközbeni balatoni zsivaj után az esti órák csendjében a strandon felépített színpadon, a víz partján adják elő a darabokat. – A strandon nehezebb befogni a nézőteret, hiszen szabadtéren kell kiárasztanod azt az aurát, ami bent, a négy fal között jobban meg tud ragadni. Szabadtéren, ha rosszul csinálja az ember, akkor a hangulat elszáll a messzibe, elnyeli a Balaton vize. Ez nagy feladat, de szép kihívás.

A színház kultúr-missziójának tekinti, hogy a kőszínházon kívül a Balaton-partjára és az ország minden szegletébe eljuttassa darabjait, és ezzel együtt az általuk képviselt értékeket is. Szelle Dávid kiemelte, a színház darabjai a szórakoztatás mellett mindig olyan információt közvetít, ami tágítani tudja a nézők látóterét az élet minden területén. Ha a kultúra a Balaton vize, a színészek abban a halak, akik felpezsdítik a vizet, és fenntartják az ökoszisztémát.

A Pannon Várszínház Alsóörsön július 17-én, a Hangvillában július 25-én, Balatonfüreden pedig július 28-án mutatja be A Pál utcai fiúkat.