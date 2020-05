Balatonfüredi fúvósok: kisvonattal járták a várost a muzsikával

Hégely Ákos karnagy vezetésével Balatonarácson is muzsikált a Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara a közelmúltban, mert a május elsejei, első utcai örömzenéléskor ebbe a városrészbe már nem jutottak el.

Folytatták a balatonfüredi fúvósok az utcai zenélést, és május elseje után az elmúlt hétvégén is házhoz vitték a muzsikát. Ezúttal kisvonattal járták be a várost, és a balatonarácsi emberek nagy örömére, ezúttal oda is eljutottak.

Kitűnő hangulat, nagy elismerés kísérte egy-egy előadásukat. Szándékosan törekedtek a rövid előadásokra, mert nem szerették volna, ha több ember összegyűlik körülöttük. A Gyógy téren, ahonnan szombaton reggel elindultak, az ablakból, az épület előtt hallgatták, tapsolták meg az előadókat, akik között – tekintettel a járványhelyzetre – a fiatalabb korosztályt lehetett látni. A fúvósokat útközben is sokan megtapsolták, éljenezték. Hégely Ákos karnagy azt mondta, nagyon örülnek, hogy hosszú hetek után végre május elsején kit tudtak mozdulni, akkor mindenki a saját autójával járta a várost.

Az emberek az udvarokból, erkélyeikről és az ablakokból hallgattak meg a dobpergést, majd az indulót. A közös próbák továbbra is elmaradnak, március 13-án zenéltek együtt utoljára, azóta mindenki otthon gyakorol, így aztán nemcsak a hallgatóságnak, hanem nekik is nagyon jól esik, igazi felüdülést jelent, ha kicsit a közterületeken is muzsikálhatnak. Azt tervezik, ha minden kedvezően alakul, akkor pünkösd hétfőjén az eddigi néhány perc helyett 10-15 percet zenélnek Balatonfüreden, négy-öt helyszínen.

A 85 éves múltra visszatekintő, hatvan tagból álló zenekar karnagya kiemelte, nagyon hiányzik nekik a hagyományos zenélés. Reményeik szerint a nyár végén már együtt léphetnek fel, és az az őszi szüreti felvonuláson a korábban megszokott program szerint zenélhetnek.