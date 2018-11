Balatoni élmények gyűjteménye

Tóth Gábor Ákos író, az Édesvízi mediterrán című sorozatban megjelent köteteit mutatta be, amelyek Édesvízi mediterrán, Szerelmem, Balaton, A világ közepén és Végtelen nyár címmel jelentek meg. A Balaton-felvidéki családregény a szerző szándéka szerint trilógiának készült, de az olvasók kérték a folytatást.

Az íróval Németh Ferenc, Szepezd krónikása beszélgetett Zánkán, a Faluházban, a találkozót a községi könyvtár szervezte meg.

A beszélgetésen elhangzott, az író legismertebb műve az Édesvízi mediterrán sorozat, mely balatoni élményregény. Tóth Gábor Ákos és családja 2000 óta jár Budapestről Balatonszepezdre, ahol már saját házuk is van. Az író szerint sok érdekesség van egy faluban a városi ember számára, másfajta életstílust, emberi kapcsolatokat lehet megismerni.

Az élményekből, átélt történésekből született meg az eredetileg trilógiára tervezett sorozat első része. A könyv fikció, de a visszajelzések alapján mégis sokan igaznak hiszik, amit olvasnak benne. Egy-egy karakterben megjelennek a Balatonszepezden élő emberek, és a települést az író Balatonszépének nevezte. Az aktualitások, mindennapi problémák és a régmúlt emlékei is megtalálhatók a regényekben. Kiderült az is, hogy vicces dolgok is történtek a trilógia kapcsán: az olvasók ugyanis az írót főszereplőnek vélték, feleségéről pedig azt hitték, hogy francia. Ezért meg is jegyezték neki, milyen jól beszél magyarul.

– Balatonszepezd büszke rá, lakói örülnek annak, hogy településük adta a regények helyszínét – hangsúlyozta Németh Ferenc.

