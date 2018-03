Békepresszó helyett Képzelt riport – A kultikus darab a korábbi alkotókat is vonzza

Megváltozik a Pannon Várszínház évadának szerkezete, az utolsó bemutatóként tervezett Békepresszó helyett a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musical egy új változatát láthatják a nézők Gazdag Tiborral és Novák Péterrel.

Ezt ne hagyja ki! Templomra támadtak Párizsban (videó)

E lőbemutatóként már a nyár elején látható lesz

A Békepresszó című produkció a következő évadra csúszik, de előbemutatóként már a nyár elején látható lesz, jelentette be Vándorfi László színházigazgató a szerdai sajtótájékoztatón a Hangvillában. Az évad utolsó bérletes előadása a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című darab egy új szereposztású változata lesz. Az igazgató, aki negyedik alkalommal viszi színre a darabot rendezőként, rámutatott, az idei évben negyvenöt éves az első magyar rockmusical, a Déry Tibor kisregényéből készült Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, mely Pós Sándor színpadi változata alapján, Presser Gábor és Adamis Anna zenéivel került színpadra, első alkalommal a Vígszínházban. Vándorfi László hozzátette, ez a musical a veszprémi színházi életben is meghatározó. – 1986-ban tűzte műsorára az akkori Petőfi Színház először a német Ulf Reiher rendezésében, majd 1995-ben ismét elővettük a musicalt – mondta el az igazgató, hozzátéve, ekkor került a színházba Gazdag Tibor és Novák Péter, aki már az 1995-ös rendezésben is játszott. Az ikonikus darab valamennyi korábbi veszprémi bemutatóját nagy népszerűség övezte az évtizedek során. A mostani előadás egyik érdekessége, hogy három alkotója, Oravecz Edit, Kiss T. István és Krámer György az összes veszprémi előadásban közreműködött.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Egy triplacsavar, amit most csinálunk. Maga az alapmű is tele van nosztalgiával, aztán tulajdonképpen mi vagyunk az első generáció, amely az első újkori fesztiválokon tapasztalta meg a tömegpszichózis mélységét–magasságát, és az is érdekes aspektus, hogy most meglett negyvenpluszosokként visszakerülünk ebbe a történetbe – véli a darab kapcsán Novák Péter, akit Manuel szerepében láthatnak majd a nézők. Hozzátette, a darab kultikus jellege is vonzotta abban, hogy ismét közreműködjön a mű színpadra állításában.

– Mikor felmerült, hogy újra megcsinálhatnánk a darabot, kicsit szkeptikus voltam. Ahogy újra elkezdtem olvasni a szövegét, egy szó nem volt ismerős belőle, viszont a zene elkezdett ismét hatással lenni rám. Valami örökérvényűt fogalmazott meg Presser, aki egy áldott pillanatában írhatta ezt a zenét – emelte ki a Józsefet alakító Gazdag Tibor, aki arról is beszámolt, hogy a darab készítése során folyamatosan jelen van a musical, annak mondanivalója, és saját szerepük újraértelmezése, de megkerülhetetlen az 1995-ös bemutató óta eltelt huszonhárom évvel való számvetés is.

Újabb emlékezetes előadás

A premier április 14-én lesz, de a Szerencsejáték Zrt. támogatásával létrehozott főpróbabérlet révén szociálisan vagy mentálisan hátrányos helyzetű nézők már április 13-án péntek este megtekinthetik a musicalt. Az új változatban a társulat teljes létszámmal vesz részt, s valamennyi alkotóval együtt körülbelül ötven fő lép majd színpadra. – Ez a kitűnő csapat a garancia arra, hogy egy újabb emlékezetes előadás szülessen – foglalta össze Vándorfi László.