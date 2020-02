Bemutatkozott a 2k alkotócsoport a Csikász Galériában

A 2K négy szombathelyi fényképész, Dallos László, Bonyhádi Károly, Liszy János és Rosta József alkotócsoportja, amely a Dallos László által a Megyei Művelődési Központban működő fotóklubból nőtt ki és 1978-1982 között működött.

A Csikász Galériában szombaton nyílt meg az alkotócsoport tárlata. A 2K alkotóműhely tagjai az akkor divatos fényképészeti gyakorlattal szemben új, kísérletező, korszerű látásmódot igyekeztek elsajátítani, saját utakat járva be. Kapcsolatokat építettek budapesti, esztergomi, pécsi, bajai, győri fotósokkal, akiket meghívtak előadásokra, kiállításokra.

Hegyeshalmi László, a Művészetek Háza igazgatója köszöntőjében megemlékezett az alkotócsoport egy tagjára, Liszy Jánosra, aki fiatal korában elhunyt. Az igazgató hozzátette, az alkotócsoport tagjait már régóta ismeri Szombathelyről. – Aki követi a magyar progresszív fotógráfiát, azpontosan tudja, hogy 1979-ben indult Veszprémből egy fotókiállítássorozat és dokumentumanyag, ami Jokesz Antal nevéhez kötődik. Ennek a helyszíne annak idején a veszprémi egyetem volt, és ebből a fotósorozatból az ötödik és hatodik felvonást már a Csikász Galériában szerveztük 2000-ben és 2003-ban. Ez az az időszak a fotómozgalomban, amikor szinte minden városban volt fotóklub, Szombathelyen a Savaria, aminek oszlopos tagja volt Dallos László, és köré csoportosultak a fiatalok, így jött létre a 2k. Veszprémben a Bakony Fotóklub – mondta el köszöntőjében Hegyeshalmi László.

A csoport gyakori vendége volt Kincses Károly fotómuzeológus is, aki megnyitotta a veszprémi tárlatot. – Négy fotós, négy nagyon különböző életút, amelyek valamikor összecsomózódott, és így vagy úgy máig tart. Még a múlt évezredben kezdődött, magam is tanúja voltam a kezdet kezdetétől – mondta el megnyitó beszédében. Kincses Károly nosztalgiával beszélt az 1980-as évek „fura” világáról és Szombathelyről.

Dallos László alapító tagja volt a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának, amelybe később a 2K többi tagját is felvették. A 2K csoport 1980-ban sikerrel mutatkozott be a budapesti Fiatal Művészek Klubjában. A tagok rendszeresen részt vettek az Országos Fotótárlatokon és az akkor induló Esztergomi Fotóbiennálén, emellett Szombathelyen is kiállításokat szerveztek.

A kiállítás célja a 2K csoport tevékenységének, illetve a hetvenes-nyolcvanas évek kísérleti fotós törekvéseinek bemutatása.