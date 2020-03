Bemutatkozott a Magyarpolányi Nemzetközi Művésztelep

A Magyarpolányi Nemzetközi Művésztelep bemutatkozó kiállítása pénteken nyílt meg a Dubniczay-palota Várgalériájában és a Magtárban.

Diénes Attila 1988-ban települt át Magyarországra, és 1989-ben Magyarpolányon találta meg azt a természeti környezetet, ami leginkább Erdélyre emlékeztette, ezért a szívéhez tudott nőni. A következő évben megépítette azt a bronzöntő műhelyt, ahol ma a művésztelep és más szobrászművészek alkotásai valósulnak meg. Diénes Attila már a letelepedése évében meghívta néhány művészbarátját, hogy együtt dolgozzanak, ebből nőtt ki a magyarpolányi Fa, majd Fa és Bronzöntő Művésztelep.

A másik fontos előzmény 1998-hoz köthető. Ebben az évben Csabai Tibor megalapította a községben a Művészeti Alapiskolát, és a helyi közoktatási intézmény vezetője lett. Csabai Tibor az Ajkai Grafikai Műhely Egyesület vezetőjeként nyaranta nemzetközi művésztelepet szervezett, melyet – amint megvalósultak a feltételei – Magyarpolányba vitt, és az alapiskola számára is szervezett nyári alkotótábort, melyek koordinálását is maga végezte.

Hegyeshalmi László, a Művészetek Háza igazgatója köszöntőjében elmondta, februárban két helyszínen, a Várgalériában és a Magtárban is a művésztelep alkotóinak munkáit csodálhatják meg az érdeklődők.

N. Mészáros Júlia művészettörténész megnyitójában kiemelte, Magyarpolány egyébként is kiemelkedő értékekkel bíró település, Europa Nostra-díjas falu, gyönyörű építészeti örökséget őriznek, valamint a jól ismert Polányi Passiót is minden évben megszervezik. – A grafikai művésztelep tavaly már a harminchetedik évfordulóját ünnepelhette, de mindkét csoportosulás hosszú és gazdag múltra tekint vissza – mondta el N. Mészáros Júlia. A szakember elmondta, mindkét művésztelep arra törekszik, hogy a fiatal művészek is a részesei lehessenek a közös munkának, hogy teljesen új látásmódok is bekerüljenek a művésztelepi alkotómunkába.

A Művészetek Házában látható tárlat egy vándorkiállítás, amely Ajkáról indult, de bejárta Budapestet és Kassát is, és amelynek Veszprém az utolsó előtti állomása. A veszprémi helyszínen változatos, különböző technikákkal készült alkotásokat mutatnak be az alkotók.

A kiállításon összesen 36 művész alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők március 22-ig, köztük Lugossy László, Muresan Gheorghe, Csabai Tibor és Diénes Attila munkáit is.