Bemutatkozott a Pannon KultúrKlub: Ők is veszprémiek

A Pannon KultúrKlub a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának tudományt és kultúrát népszerűsítő programsorozata, melynek első eseményét kedden rendezték meg a Papírkutyában.

Ezt ne hagyja ki! Észrevétlenül érzéketlenítenék a fiatal generációkat

Az Ők is veszprémiek című eseményen Navracsics Judit, az MFTK dékánja, többnyelvűségkutató vetett fel érdekes kérdéseket a két- és többnyelvűségről, valamint identitásról külföldről származó veszprémiekkel. Az eseményen Navracsics Judit olyan vendégeket kérdezett, akik nemcsak hogy más nyelveket beszélnek akár anyanyelvi szinten is, de a másik nyelv kultúráját és identitását is magukban hordozzák. A beszélgetőtársak ez alkalommal Molnár Claudia egyetemi oktató, Can Togay filmrendező, forgatókönyvíró, a VEB 2023 művészeti és kreatív főtanácsadója és Ladányi István irodalomtörténész voltak.

Az eseményen egyensúlyban volt a szakma és a meghitt beszélgetés. Habár a helyszín teljesen megtelt érdeklődőkkel, a beszélgetés során a résztvevők őszintén megnyíltak és bizalommal osztották meg emlékeiket és élményeiket. Kiderült például, hogy gyerekként Can Togay szüleit arra kérte a logopédus, otthon csak magyarul beszéljenek, míg Molnár Claudiát szülőként gyermekeinek tanárai kifejezetten arra kérték, hogy ne próbáljanak magyarul beszélni otthon. A két- vagy többnyelvűség dilemmái már ebből is látszanak, hiszen, ahogyan Navracsics Judit is kiemelte, az általános iskolai oktatók, óvodai munkatársak, logopédusok nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel, és emiatt próbálják korlátozni a többnyelvűvé válás folyamatát. – Azt gondolják, hogy a nyelvi fejlődést hátráltatja, ha több nyelven beszélnek otthon a gyerekkel, de ez nem igaz. A kétnyelvű gyerekek, főleg ha már gyermekkorban elsajátítják mindkét nyelvet, olyan kognitív előnyökre tesznek szert, amilyenre más gyerekek nem. Hiszen ez folyamatos agytorna, a nyelveket folyamatos kontroll alatt kell tartaniuk – tette hozzá Navracsics Judit.

Kiderült, a kétnyelvűek is irigykedhetnek az egynyelvűekre, ahogy Can Togay fogalmazott, az egy nyelven beszélők között akad, aki abban az egy nyelvben olyan mélységben elmerült, hogy annak minden mozdulatát, fordulatát és szépségét ismeri és képes visszaadni is.

A most alakult Pannon KultúrKlub rendezvénysorozat célja, hogy felélessze a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar egyik hagyományát, amely a kar alapítása óta arra törekszik, hogy a bölcsészet- és társadalomtudományokat, valamint a kultúrát közelebb hozza a Veszprémben élők számára.

A Pannon Egyetem, Veszprém városa, valamint az Európa Kulturális Fővárosa 2023 projekt szoros kapcsolatából és folyamatos együttműködéséből megszülető új projekt, a Pannon KultúrKlub lehetőséget teremt arra, hogy tudományról, művészetekről, filozófiáról közérthető párbeszéd alakulhasson ki szakértők és érdeklődők között.