Bemutatták a Bándi Szemle második kötetét

A bándi német önkormányzat által 300 példányban kiadatott, 165 oldalas kötetbe közel ötezer sváb kifejezés került az irodalmi német és a magyar jelentésével, valamint szólások gyűjteménye is szerepel benne.

Bánd Német Nemzetiségi Önkormányzata ünnepélyes keretek között mutatta be az Így beszéltek elődeink – So sprachen unsere Vorfahren – című könyvet március 7-én, szombaton.

A Steierlein Katalin Közösségi Házban megtartott éves közmeghallgatást követően Schindler László ismertette a résztvevőkkel a Bándi Szemle második számát. A helyi német önkormányzat elnöke elmondta, hogy a kötet azt mutatja be, hogyan beszéltek őseik.

– Azért fontos ezt megörökíteni, mert ennek a tájszólásnak nem volt írott formája, szájról szájra terjedt, és a mai globalizációs világban mind a kis nyelvek, mind a tájszólások veszélybe kerülnek, egyre kevesebben beszélik őket. A felmenőink iránti tiszteletet is jelzi az, hogy összeszedjük azt a szókincset, amit ők használtak korábban – fogalmazott Schindler László.

Az első gyűjtés még 2008-ban készült, amelyet Mádl Antal professzor készített. Az tartalmazta azokat az elemeket, amelyek az Így beszéltek elődeink című kiadványnak is tetemes részét képezik. Ezt a gyűjteményt egészítették ki olyan szavakkal, amelyek abban nem szerepeltek vagy pontatlanul voltak benne, illetve olyan szólások is kerültek a könyvbe, amelyek egy kicsit a bándi értékrendet, mentalitást is bemutatják.

A kötet összeállításában oroszlánrészt vállalt Krein Józsefné tanárnő, a település díszpolgára. Az esztétikus megjelenés és a szerkesztés Pálffy Zoltánnak, a Lovassy László Gimnázium igazgatóhelyettesének a munkáját dicséri. A borítón Bánd 1787-es térképe látható, illetve szerepel rajta egy 1903-ban készült családi fotó. A háromgenerációs családon keresztül az egész település története végigkísérhető.

A könyvbemutatón közreműködött a Bándi Német Nemzetiségi Dalkör.