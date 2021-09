Bemutatták a Pannon Várszínház új évadát

A Pannon Várszínház sajtótájékoztató keretein belül mutatta be legújabb évaduk felhozatalát pénteken.

Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója elmondta, a koronavírus-járvány miatt a színháznak már kétszer kellett talpra állnia. Az, hogy kétszer is talpra tudtak állni a nehéz helyzetben, a társulat kitartását és erejét bizonyítja. – Augusztus 22-én fejeztük be nyári előadásinkat, rögtön másnap indult el az ÉLJ! című workshopunk, amely egy hétig tartott, ezután pedig 31-én vette kezdetét a Tánc fesztiválja. A fesztivált követően visszatértünk a Liliomfi színdarab próbáihoz, melynek premierjét szombaton, tehát szeptember 18-án tartjuk meg a közönség előtt. Ezáltal a három fő projektünk, a nyári előadások, a Tánc fesztiválja és a kőszínházi évad idén is összefonódik – tette hozzá Vándorfi László.

A 2021/2022-es évadban Szigligeti Ede Liliomfi című vígjátékát Szelle Dávid rendezésében, Agota Kristof A nagy füzet című előadását Horváth Csaba rendezésében, a DEkaMerON című darabot Vándorfi László rendezésében, Peter Schaffer Amadeus című drámáját pedig M. Tóth Géza rendezésében tekinthetik meg az érdeklődők. A színházi évadot a Csókos asszony című operett zárja, melyet Vándorfi László rendezésében mutatnak be. A színház igazgatója kiemelte, az évadzáró előadás rendhagyó lesz, az ismerős dalok mellett újdonságokkal is találkozhatunk majd az operettben.

Vándorfi László, a színház további tervei között megemlítette a 2021. november 19. és 21. közötti Nagy József (Jozef Nadj) a világhírű magyarkanizsai származású magyar tánckoreográfus, képzőművész két produkcióját és egy kiállítását, amely látható lesz a veszprémi Hangvillában. 2022. január 22-én a magyar kultúra napján a Bartók és Ady című előadást mutatják be, a Pannon Várszínház, a Forte Társulat, a Mendelssohn Kamarazenekar és a Lukács Miklós Cimbiózis Trió közös produkcióját. Szintén 2022-ben, a megszokott időpontban, május 23. és 29. között szeretnék továbbá megrendezni a TÁNC XXIV. Nemzetközi Kortárs Fesztivált is.

A sajtótájékoztatón Murvai Mártont is köszöntötték, a színház legújabb társulati tagját, aki a Liliomfi előadásban már most szombaton bemutatkozik Gyuri szerepében a nagyközönség előtt. Szelle Dávid, a Liliomfi rendezője, főszereplője és díszlettervezője elmondta, az új előadásban szakítottak a népi vonallal, és egy semleges korba helyezték át a történetet. – Egy modern előadást hoztunk létre a Liliomfi című darabból. Egy hiteles, őszinte színdarabot szeretnénk a közönségnek adni, és mivel a társulatunk tagjai modernek és a jelenben élnek, ezt a színpadon is meg kell mutatniuk – tette hozzá Szelle Dávid.

A nyár folyamán több mint tizenhatezer nézőt köszönthetett a színház két hónap alatt, összesen 41 előadást játszottak az ország különböző pontjain. A tánc fesztiválján 20 programot mutattak be a hat nap alatt, a fesztivál közönsége a tavalyi évhez képest pedig megduplázódott, több mint 2300-an látogattak el az előadásokra.