Bemutatták az Az Anyaszék szíve című hiánypótló kötetet

Bemutatták Mudrák Attila fotóművész és Udvarhelyi Nándor művelődéstörténész Az Anyaszékszíve című kiállítását a Szent Imre piarista és helyőrségi templomban a veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény szervezésében.

Udvarhelyi Nándor, a Kárpát-medencei magyar emlékek kutatója a kiállítás alapjául szolgáló kötetben Udvarhelyszék középkori freskós templomaival foglalkozik. A kiállítás és a kötet a székely anyaszék szívébe, a Nagy-Küküllő folyó udvarhelyszéki szakaszára vezet el bennünket, a Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között található Felsőboldogfalva, Bögöz, Nagygalambfalva és Rugonfalva református templomába, Székelyderzs unitárius templomerődjébe, valamint Székelykeresztúr római katolikus plébániatemplomába.

Udvarhelyi Nándor művelődéstörténész és Mudrák Attila fotóművész a Kairosz Kiadó gondozásában a múlt év végén megjelent Az Anyaszék szíve – Udvarhelyszék középkori freskós templomai a Nagy-Küküllő mentén című tudományos igénnyel készült kötete értékmentő jellegű, figyelemfelkeltő mű, gyönyörű fotókkal illusztrált.

– Székelyföld hét székből áll, és Udvarhelyszék az első és legjelentősebb a hét közül, amelyet anyaszéknek is neveztek. Ha Udvarhelyi Nándor könyvét valaki tanulmányozza, az önmagában is egyfajta intellektuális élményt jelent az embernek, vizuális élményt is jelent, de korlátozott mértékben a nyomtatott könyv tulajdonságai okán. A kiállításon viszont élőben láthatunk, ráadásul felnagyítva, egyszerre jó néhány képet, és ezek így együtt még hatásosabbak, lenyűgözőbbek – mondta el megnyitó gondolatait Márfi Gyula érsek.

A kiállítás során Major László orgonaművész, Suda Magdolna énekművész, valamint Nagy Csaba lantművész működött közre. A kiállításmegnyitót követően 90. születésnapja alkalmából ünnepélyesen köszöntötték Csóka Karola nővért, a Gizella Királyné Múzeum egykori igazgatónőjét. Az esemény fogadással zárult az érseki palotában.