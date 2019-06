Bemutatták Csaba Lilla legújabb kötetét Veszprémben

A napokban mutatták be Csaba Lilla legújabb, Elárvult idő című kötetét az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban.

A könyvbemutató kapcsán a kötet illusztrátora, Lukács Ildikó képeiből állítottak össze kiállítást a könyvtár Kisgalériájában. Ágel Zita, a könyvtár munkatársának köszöntője után a művészek közösen nyitották meg a kiállítást zenei tehetségüket is bemutatva, Csaba Lilla énekkel, felolvasással és Lukács Ildikó klarinéton.

A kötet egyik különlegessége, hogy nem fejezetekre oszlik, hanem stációkra. Ez az erős bibliai utalás egyrészről a versek tartalmában is tetten érhető, de Lukács Ildikó illusztrációi is hűen visszaadják. A verseket kísérő képek tulajdonképpen „variációk egy életfára”. „A fa archetípusában és a faanyagban (faoszlop, kereszt) messianisztikus képzetek lappanganak. A fa jelképisége végső eredményét tekintve mindig pozitív, még akkor is, ha a fa kínzóeszközzé válik (pl. keresztfa)… Azt sugallja, hogy van valami véges érték, ami úgy győzi le az időt, hogy együttműködik vele”- olvashatjuk a kötet elején jelölt Táncos Vilmos idézetben.

A fa és egyébként a természet, növényzet, élővilág, a flóra és fauna kiemelt szimbólumok a szövegekben, az újjászületés, és az élet körforgásának értelmezésében. Csaba Lilla kötete, akárcsak a korábbi, Rögzített fogság című, a költőnő betegségét, a sclerosis multiplexet dolgozza fel. A kötetbemutatón a művész Ágel Zita kérdésére, miszerint a gyors egymásutáni két kötet után tervezi e már a következőt, elmondta, pihenésre van szüksége, így a közeljövőben nem várható újabb megjelenés.

Csaba Lilla legújabb verseskötete nagyon hamar, alig egy évvel az első kötete után már megjelent, a veszprémi ünnepi könyvhéten pedig már kézbe is lehet fogni.