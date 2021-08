Bereményi-versekhez készült festményekből nyílt kiállítás Ábrahámhegyen

Az Ábrahámhegyen élő Bereményi Géza író, rendező 75. születésnapja apropóján a verseihez készítettek illusztrációkat a Tapolcai Rajzbarátok köre tagjai. A közismert író munkássága előtti tisztelgésként készült alkotásokból, a Megfestett versek című festményekből vasárnap nyílt kiállítás a Bernáth Aurél Galériában.

A megnyitóra érkezett vendégeket Vella Zsolt polgármester köszöntötte, a kiállítást Hangodi László történész nyitotta meg, bemutatva az alkotókat.

– Hármas jubileumot is ünneplünk ma. Bereményi Géza 75. születésnapját, az ő és Cseh Tamás első közös dala ötven évvel ezelőtti születését, és a tapolcai alkotók első vidéki bemutatkozását. Bereményi Géza élete mérföldkövei egyaránt lehetnek írott, formázott alkotások, műalkotások, elismerések, a tanítványok példafelmutatásai és sok minden más, ami mind hiteles bizonyságai a szellemiekben gazdag életpályának. A Megáll az idő, az Eldorádó, a Nagy generáció, a Cseh Tamással alkotott dalaik bizonysága a gazdag életpályának. Dalszövegeket írt Gerendás Péternek, Cserhalmi Györgynek, novellái, regényei a Libri-díjat hozták számára. De élete számunkra, tisztelőinek is sok esetben példaértékű – mondta Hangodi László. Hozzátette, hogy a rajzbarátok művei születésnapi köszöntői is Bereményi Gézának, aki másfél évtizede a helyi polgárság tagja.

Bereményi Géza Libri- és Kossuth-díjas filmrendező, író, költő, forgatókönyvíró elmesélte, hogy miként ismerkedett meg ötven évvel ezelőtt Cseh Tamással, aki akkor rajztanárként dolgozott egy iskolában.

– Ekkor írtam számára az első dalszöveget, miután megjelent az első novelláskötetem. Szerettem volna dalszöveget írni, ezért odaadtam neki a könyvet, de nem akarta elfogadni, azt hitte, hogy spicli vagyok. Nagy nehezen elfogadta, és a lakásán elkezdtük a munkát. Ő játszott egy dallamot, én arra írtam szöveget. Beköltöztem hozzá, és ott laktam vele két éven át, de később is összejártunk, és több mint negyven éven át dolgoztunk együtt. Megvolt kettőnk között a munkamegosztás, én írtam, de ő énekelt, ő vitte a bőrét a vásárra, kiállva az emberek elé. Nagyon veszélyes és nehéz dolog a közönség szeretete, lemarják a húst az emberről. Mindenki akart valamit tőle. Nagyon szerettem őt mindig, és szeretem most is – emlékezett Bereményi.

A tárlaton Hangodi László, Mező Lászlóné, Pálffy Gézáné Szabó Éva, Stankovics Béláné, Varga Károly mutatkozott be festményeivel, és Vargáné Vadászlaki Melinda textilmunkáival. Az eseményen Somogyiné Sik Dóra csellóművész és Vida Klaudia zongoraművész közreműködött.