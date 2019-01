Boggie koncertjével ünnepelte ötödik születésnapját a Hangvilla

A Hangvilla átadásának ötödik évfordulóján ünnepi koncertet hallhatott a közönség, a 2018. évi Hangvilla zenei díjas Boggie mutatkozott be.

Az intézmény ötödik évfordulóján díjat alapítottak, amelyet olyan fiatal előadó kap, aki élőben zenél, akar és tud valamit, hatni a közönségre, igazi művész. Elhivatott előadó, aki minőségi élő zenét játszik, tökéletes hangosítással vagy halkítással. Tavaly elsőként Csemer Boglárka Boggie vehette át az elismerést, jutalma volt a Hangvillában való fellépés lehetősége.

A január 5-i koncerten Porga Gyula köszöntőjében Veszprém város és a régió, a civil szféra és az önkormányzat összefogását hangsúlyozta. A polgármester szerint az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) pályázat elnyeréséhez széles körű együttműködésre volt szükség, a Hangvilla alapítása, létrejötte ehhez mintául szolgált.

Bélafi László beszédében felidézte a kezdeteket, azt, hogyan született a Hangvilla név, egy fiatal építész szintén építész felesége találta ki. A Hangvilla igazgatója, a Swing-Swing Kft. ügyvezetője szólt az épületről és a működési modellről. Az előkészítésben, az építésben nagyon sok akadályt kellett elhárítani. Navracsics Tibor és Porga Gyula hitt az ügyben, a sikeres befejezésben, ez megerősítést, támogatást jelentett számára. Tőlük származik az a gondolat, hogy legyen Veszprém Európa kulturális fővárosa.

– Számomra is új felismerés, hogy a Hangvilla-építést nemcsak azért támogatták, mert Veszprémnek szüksége volt egy, azóta a kulturális életünket átalakító és meghatározó intézményre, hanem azért is, mert a Hangvillára mint épületre és mint intézményre, mint működési modellre szükség volt ahhoz, hogy az Európa Kulturális Fővárosa címre eséllyel pályázzunk. Szükség volt és van rá azért is, hogy az elnyert címnek méltó módon megfelelhessünk. Ez történelmi lépték, történelmi horizont városunk életében. Nekünk pedig szerencsénk van, hogy ebben a történelmi korban élhetünk, élvezzük ki minden pillanatát – fogalmazott Bélafi László.

Az igazgató elmondta: az elmúlt öt évben több millió ember fordult meg a Hangvillában, illetve több mint félmillió jegyet vásárló látogató volt a rendezvényeken, évente legalább háromszáz előadás van a nagyteremben, egy nap akár több is.

A szombati koncerten a Hangvilla-díjas Csemer Boglárka mutatkozott be a veszprémi közönségnek. Az előadó Parfüm című dalának videó­klipje által vált világszerte ismertté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon Bécsben, Wars for Nothing című dalával. Veszprémi fellépésén változatos, sok műfajon átívelő repertoárjából adott elő néhányat: francia sanzonok, country-, pop- és dzsesszdalok egyaránt elhangzottak. Telt ház előtt állt színpadra, a közönség lelkesen fogadta őt. Műsorába a veszprémiek is bekapcsolódtak: Veszprém Város Vegyeskara, valamint a Pannon Várszínház művészei a Wars for Nothing című számban működtek közre.

A koncertről a Hangvilla új kamerarendszerével filmfelvétel is készült, amit a szélesebb érdeklődő közönség is láthat majd.

