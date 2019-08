Bognár Szilvia Sextet – India a veszprémi macskaköveken kopogott

Ismét megrendezik Veszprémben a Világjava esteket. Első alkalommal augusztus 15-én, csütörtökön este a Bognár Szilvia Sextet lépett a színpadra.

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ szervezésében minden évben különleges népzenei és világzenei koncertek töltik meg az Óváros teret. Idén az augusztus 15-től 17-ig, csütörtöktől szombatig tartó koncertsorozatot a Bognár Szilvia Sextet nyitotta meg. Bognár Szilvia új világzenei formációjának repertoárjában magyar, cigány, bolgár és görög dalok szólalnak meg egy szokványosnak nem nevezhető felállással, illetve hangszerelésben, hiszen a műsorban három világ – a népzene, a jazz és az észak-indiai klasszikus zene – találkozik.

Bognár Szilvia a magyarországi nép- és világzene egyik legkeresettebb énekes előadója, számtalan produkció szólistája. Olyan neves előadók oldalán is hallhattuk már, mint Sebestyén Márta, Rost Andrea, vagy épp Sebő Ferenc, Lovasi András, Berecz András.

A közkedvelt énekesnő hangja mellett felcsendült még a koncerten többek között szaxofon, gitár, nagybőgő és ütős hangszerek is. Két különleges hangszert is elcsíphetett a színpadon a szemfülesebb néző, ezek pedig a kalimba és a gadulka. A kalimba afrikai eredetű, a gadulka viszont már bolgár. Az erősen etno stílusra hajazó zenei világ, az indiai hangzás, a magyar népzenei elemekkel tarkítva önmagában is egy különlegesen zengő zenei élményt nyújt, amibe a szaxofon által még a jazz is betüremkedik, de a különös hangszerek még elmélyültebbé tették az egyébként szerteágazó hangzásvilágot.

Hiába a magyar nyelvű népi dalszövegek, amikor India kopogott a veszprémi macskaköveken, olyan különleges hangulatot teremtve ezzel az Óváros téren, mintha csak az évezredes kultúra sokszínűsége, a füstölők illata, a Himalája szele, a Gangesz morajlása vette volna körül a közönséget. Az alapvetően akusztikus és a hagyományos előadásmód természetességét megőrizve, biztonsággal eveztek az eltérő zenei stílusok és a hagyományos dallamok bábelien sokszínű folyamán.

Szombat este 20 órától az Óváros téren a Világjava estek keretén belül Herczku Ági és a banda lép színpadra.