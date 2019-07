Caro Emerald koncertjével kezdődött a VeszprémFest

Caro Emerald, a hollandok üdvöskéje lépett fel tegnap este a História Kertben. Ezzel megkezdődött a megyeszékhely legnagyobb kulturális rendezvénye, a VeszprémFest.

Caro Emerald Veszprémben aktuális koncertprogramját adta elő, amellyel visszanyúlt az első lemez világához, a ballroom jazz, a tangó és a 90-es évek groovin’ jazz izgalmas keverékéhez. Az énekesnő nem először lépett fel Magyarországon, ugyanakkor Caro és csapata számtalan telt házas turné mellett a fesztiválok kedvence lett az elmúlt években, felléptek többek között a Glastonbury és az Isle of Wight fesztiválon is. A szimpatikus énekes hozzánk is elhozta a legnagyobb slágereit, kitűnő produkciót láthatott és hallhatott a veszprémi közönség.

Ma Giuseppe Verdi Rigolettóját láthatja a közönség, pénteken pedig egy igazi reggae klasszikus, a UB40 featuring Ali & Astro ad koncertet a VeszprémFesten a História Kertben.