Csaknem kétmilliárdból újul meg a püspöki palota belső tere Sümegen

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében újul meg másfél milliárd forintos Európa Uniós pályázati támogatásból és több mint 319 milliós hazai forrásból a püspöki palota ezerötszáz négyzetméternyi belső tere.

– Úgy kell gondolkodnunk, amikor felújítunk egy kastélyt, várat, hogy az nemcsak a műemlék megfelelő rekonstrukciójáról szól, hanem az ország jövőjéről is. E kastélyok, várak valamikor nemzetünk dicsőségei voltak, így a sümegi is. Nemzetünk lelkét hordozzák, így kell továbbadnunk azokat az utókor számára. Gondolkodni kell abban, hogy ha lehetséges, újítsuk meg eredeti szépségükben nemzeti emlékeinket, várainkat, kastélyainkat is, hordozzanak azok üzenetet a jövő számára – mondta Tuzson Bence. Hozzátette, a program keretében több mint 50 milliárd forint értékben megújuló kastélyok, várak együtt hordozzák az értéket, a magyar múltat, a nemzeti identitást, a jövőt. Gratulált a polgármesternek az összefogáshoz, amely nélkül nem valósulhatna meg a program Sümegen. Virág Zsolt a palotát érintő fejlesztéseket ismertette.

– A kastélyprogramban értékmegőrzés történik tartós megoldásokkal. Cél, hogy ne csak az épületek felújítása, hanem az újjászületése valósuljon meg, és a szellemi rehabilitáció is megtörténjen. A komplex funkciót betöltő épület bevételi forrásokra támaszkodjon, korszerű, 21. századi, fenntartható műemlékhasználat valósuljon meg – hangsúlyozta a program művészettörténésze. Elmondta, a palotában konzerválják a falfestményeket, korszerűsítik a vízszige­telést, felújítják a villamos ve­zetékeket, megújulnak a terek, a vizesblokkok, valamint kávézó létesül, restau­rálják a kápolnát, a könyvtárszobát, a püspöki termeket.

Létrehozzák a Tágra nyílt szemmel című interaktív kiállítást, felidézik Padányi Biró Márton, Franz Anton Maulbertsch alakját. Helyet kap a Nyolcak gyűjteménye, megújul a belső udvar és a palota környezete. Végh László polgármester úgy fogalmazott, hogy amint a Bibliában meg van írva, mindennek megvan az ideje. A kövek szétszórásának és összegyűjtésének is. Most eljött újra a kövek összehordása, az építkezés ideje, köszönet ezért a magyar kormánynak.