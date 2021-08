Családi délutánt tartottak a Laczkó Dezső Múzeumban

A kenyérsütési hagyományokat ismerhették meg az érdeklődők a Laczkó Dezső Múzeumban, ahol az államalapítás ünnepe alkalmából családi délutánt tartottak. Többek közt a vonyogót, a pemetet, a sütőlapát használatát segítő vetőlikat is megmutatták a szakemberek.

Ezt ne hagyja ki! Tarlós István: Gyurcsányék kijelentései az ötvenes éveket idézik

A gazdák jótékony búzaadománya révén idén is százezer rászoruló család jut kenyérhez a Kárpát-medencében. Büszke vagyok ezért a környékünkön gazdálkodó társaimra is – mondta el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének alelnöke, Szabó Miklós.

Takáts István érseki általános helynök pedig az említett jótékony akció keretében készült Magyarok Kenyerét és a Laczkó Dezső Múzeum Kenyerét is megáldotta. Előtte felolvasott egy részletet Szent Márk evangéliumából, ami az ünnep lényegét mutatja. Azt, hogyan juthat elegendő betevő kevésből is sokaknak. Azaz hogyan lehet a szeretet világformáló erejével a jóságot megsokszorozni, hogyan lehet azt a mindennapokban is megélni. Minderre a múzeum kertjében került sor, a családi nap programjainak részeként.

– A gyerekeimnek jó lehetőség, hogy megnézhetik, hogyan sütötték egykor eleink a kenyeret és maguk is kipróbálhatják annak fogásait. Már tavaly is élvezték ezt a rendezvényt és szeretném, ha tudnák, hogy augusztus huszadika az új kenyér ünnepe is – mondta el Csomor-Mészáros Judit, aki hét és nyolc esztendős lányával Gyulafirátótról érkezett a rendezvényre, melynek keretében múzeumi szakember mutatta meg a Bakonyi Házban, azaz egy tájházban a szabadkéményes konyha használatát. Ott volt teknő is, amiben dagaszthattak, úgy, hogy rátették a kelesztőfát, amiatt, hogy a ráterített textil ne érjen hozzá a tésztához. Aztán a szakajtóba tették a kenyértésztát – így nevezték Veszprém környékén az erre alkalmas kosarat. Majd sütőlapáton tették a kemencébe, miközben a hosszú nyelű eszközt vízszintesen kellett tartani. Ezt könnyebb volt a sütőlikba állva megtenni, akkor nem kellett leguggolni, lehajolni. A vonyogóval később a parazsat a hamulikba húzták, az mosásra jó volt. S a kukoricacsuhéből készült pemettel is a kemencét tisztították.