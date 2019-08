Családi fotókiállítással tisztelegtek a Magyar Fotográfia Napján Devecserben

A Magyar Fotográfia Napja alkalmából, a korai képalkotók úttörő munkája előtt egy különleges családi fotókiállítással tisztelegtek a kastélygaléria kiállítótermében a minap. A kiállítók – Bánhelyi József Zoltán, Horváth Orsolya és Bánhelyi Judit Léna – fekete-fehér képeikből készített válogatást mutattak be.

A tárlat megnyitón Szente-Takács Anna a művelődési ház vezetője a bűvös számok felől közelített az alkotókhoz. Elmondta, Bánhelyi József Zoltán harminc évvel ezelőtt kezdett fotózni még az analóg technikával. Az első bemutatkozó kiállítása tizenöt évvel ezelőtt volt.

Töretlen lelkesedése azóta is tart, a mostani devecseri alkalommal együtt már 102 kiállítást tarthat számon. A fotózás iránti szenvedélye élete párjára is hatást gyakorolt, Horváth Orsolya immáron öt esztendeje fotózik. Férje remek mesternek bizonyult, rendkívül sokat tanult tőle. A hármas egység sem váratott sokat magára, Bánhelyi József lányáról, Bánhelyi Judit Lénáról hamar kiderült, művészvénával van megáldva. Művészeti iskolában grafikát tanul, emellett többek között a fotózás is érdekli.

A kiállított fotók változatos képi világgal, életünk egyszeri és megismételhetetlen lényegi jelentésére reflektálnak. Portrék, a népi folklór és a hagyományőrzés jegyében lencsevégre kapott pillanatok, a sokrétű és gazdagon feltárt szocioanyagok, a letisztult, valóságos természetet bemutató képek, a formák változatos világa mind láttatni engedik a körülöttünk lévő szépséget. Mintegy figyelmeztetnek minket, hogy álljunk meg egy pillanatra és mindezt vegyük észre.

A fotográfia történetéről és a kiállított művekről szakértői szemmel Mátyus Károly a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoport Országos Szövetségének alelnöke, a Közép-dunántúli régió elnöke mondta el gondolatait. Utalt a fotográfia őskorára, kiemelte a jelentős alkotókat és a fotográfia dinamikus fejlődését.

Megjegyezte, 1840. augusztus 29. volt az a nap, amikor Magyarországon először nyilvános eseményen fénykép – vagy ahogyan akkor nevezték dagerrotípia készült. A kiállított alkotókkal kapcsolatban elmondta: Bánhelyi József munkái a kezdeti, ösztönös fotóktól a tudatos kompozíciókig átfogó képet mutatnak.

Horváth Orsolya fotóira a női finomság a részletek kiemelése, míg Bánhelyi Judit Léna képeire a fiatalos lendület, az érdekes megfogalmazás jellemző. Mindhárman egyedi látásmóddal örökítik meg az általuk fontosnak vélt pillanatot, melyek rögzítéséhez jó és szép fényeket kívánt.