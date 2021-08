Családi programok és erős nemzetközi jelenlét várható a Tánc fesztiválján

Pénteken tartották meg a TÁNC XXIII. Nemzetközi Kortárs Fesztivál sajtótájékoztatóját, ahol a szervezők mellett a partnerintézmények képviselői is jelen voltak.

Navracsics Tibor a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa kormánybiztosa, Gelencsér András a Pannon Egyetem rektora, Schultz Zoltán Lovassy László Gimnázium intézményvezetője, valamint a szervezők, Vándorfi László a Pannon Várszínház és TÁNC Nemzetközi Kortárs Fesztivál igazgatója, Horváth Csaba a Forte Társulat és TÁNC Nemzetközi Kortárs Fesztivál művészeti vezetője és Kárpáti Barbara a fesztivál háziasszonya vettek részt a pénteki sajtótájékoztatón.

Vándorfi László ismertette a végleges programot, ismertette az ÉLJ! workshop sorozat részleteit, valamint kiemelte, a program záró napján idén első alkalommal a családokra helyezik a fókuszt. – Nem mindegy, hogy az ember milyen közösségeket épít. A Pannon Várszínház társulatának tagjaival útjára indítottunk egy workshop sorozatot a Rákóczi utca 5. szám alatti udvarban, ahol minden este megtartjuk a közösségépítés jegyében ezt a non verbális kommunikációs workshopot. Ez a projekt megalapozza a kortárs tánc, a mozgásművészet és a szavak nélküli kommunikáció megértését – mondta el az igazgató. Vándorfi László hozzátette, a fesztivállal megszólították a Pannon Egyetemet és a régió középiskoláit is, kedvezményeket biztosítottak a számukra, hogy a kortárs tánc és a kulturális program mindenki számára elérhetővé válhasson és beszédtémául szolgálhasson a későbbiekben is. – Az általános iskolai és a még fiatalabb korosztályról sem feledkeztünk meg, hiszen szeptember 5-én, vasárnap, a fesztivál zárónapján rendezzük meg az Arénában a Családi napot. Ezen a napon kiderül majd, hogy a kortárs tánc és a cirkuszművészet mennyire családi tud lenni – tette hozzá.

Horváth Csaba művészeti vezető kiemelte, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa segíti a fesztivált abban, hogy nemzetközivé válhasson, idén, a nemzetközi napon két külföldi előadással is találkozhatunk. – Claudio Stellato olasz származású, Brüsszelben élő művész Work című produkciója a humorba ágyazott férfi irónia, a dinamikus akrobatika és költői fogalmazásmód különös elegye. A francia Laboration Art Company Anna című előadásában két kiváló táncosnő vall érzékeny testiséggel a nőiségről – tette hozzá.

Gelencsér András hozzátette, a Pannon Egyetem életében a nemzetköziség meghatározó eleme, ezt a vonalat pedig még tovább szeretnék erősíteni. Kiemelte, céljuk, hogy a város javára fordítsák az egyetem sikereit, és ehhez fontos, hogy a hallgatók a város életét színesítsék, erősítsék jelenlétükkel. Schultz Zoltán elmondta, a Lovassy László Gimnázium és a Pannon Várszínház nem most először működik együtt, nagyon jó a kapcsolat a két intézmény között.

Navracsics Tibor kormánybiztos elmondta, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa kezdettől fogva támogatja a Tánc fesztiválját, amely jó úton halad a nemzetközivé válás felé. – Ahogyan a fesztiválnak is, úgy a városnak is nagyon fontos a közösségépítés, sőt, talán a legfontosabb. Akik itt élnek, azok tudják, hogy nálunk van az ország egyik legjobb egyeteme és gimnáziuma, és mégis hiányérzete van az embernek, hiszen ez egy sokkal erősebb közösség is lehetne. Ebben a munkában a művészet, a kultúra és főként a tánc, amely nincs nyelvekhez kötve, tud segíteni. Emellett ma már a Tánc fesztiválja annak a küszöbén áll, hogy nemcsak programjában vonultasson fel nemzetközi előadásokat, hanem nemzetközileg elismert fesztivál legyen. Ennek nagyon örülünk, hiszen látjuk, hogy az Európa Kulturális Fővárosa felkészülési időszakában már szaporodnak azok a kézzel fogható programok, amellyel alá tudjuk azt támasztani, hogy a kultúra nemcsak szabadidős tevékenység, hanem a mindennapi élet egyik legfontosabb eleme.

A Tánc fesztiválját idén három helyszínen, a Hangvillában, az Agórában az és Arénában tartják meg augusztus 31. és szeptember 5. között.