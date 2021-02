Csang’o és Nyúl a holdon, az elcsúszó terület és kannabiszhiány Jamaicában

Egy falumbéli keresett fel a minap. József jó kiállású, nyílt tekintetű, tiszta beszédű ember, és egy levelet hozott. Ő írta, a címe Várom a véleményeket. Nos, nekem máris van erről, elég határozott, de idemásolom, hátha olyanoknak is lesz, akik nálam jártasabbak földügyekben és a jogban, ami nem túl nehéz.

Íme.

A földterület már az 1800-as évek elejétől a dédszüleim tulajdona volt. Öröklések folytán 1960-ban a szülőktől három unokatestvér tulajdona lett, és a nevünkre került. Felső felén szőlő, alsó részén szántóföld volt. 1973-ban kivágtam az öreg és hiányos szőlőt, majd betelepítettem az egész területet. A szomszédomnak is szőlője volt a felső részén, és egy kicsi gazdasági épülete felőlem. Az ellenkező oldalon egy közlekedési út, melyen terményt szállítottak. A szomszéd területen több tulajdonosváltás történt. A mostani tulajdonos megvette, átíratta, majd egy év múlva elkezdett intézkedni. Felmérette a területet, és a digitális mérés szerint azon csúszás van, felém. Menjek hát én is és a többi tulajdonos is odébb, sorban bele egymás területébe. Aláírásokat gyűjtöttünk, mivel nem fogadjuk el ezt a mérést, mert ennek a mérési formának méteres tévedései vannak. A többi tulajdonossal összefogva megmértük a keskeny parcellákat mérőszalaggal és lézeres távolságmérővel, melyek kimutatták, hogy nincs eltérés, megvan a vitatott területe a tulajdonosnak. Bizonyíték még, hogy unokatestvéremtől kezdődően a hegyi út kettéválasztja a területét, így az alsó és felső része egy vonalba esik. Eljárás folyik ellenem. Menjek odébb és folytassam én is a következő szomszéddal ezt a perlekedést? Mi a véleményük?

Nos, így. Szürreálisnak tűnik és egyben népmeseinek, de a valóság néha meglepőbb.

Február 8.

Az van még a valósággal, hogy néha utánozza a művészeteket, de még a vicceket is. Van az a vicc például, hogy Jamaicában egyszer csak elfogy a marihuána. És reggel felébrednek a helyiek, körülnéznek, és megkérdezik: mi ez a borzalmas zene? És tessék. Ma érkezett a hír, hogy az extrém időjárás, valamint a helyi illegális piac zavarai miatt Jamaica kezd kifogyni a kannabiszból. Ugyanis a tavalyi nagy esőzéseket hosszú szárazság követte, és ehhez jött még a megnövekedett helyi fogyasztás. A piac egyébként csak részben illegális, tekintve, hogy 2015-ben engedélyezték a kannabisz gyógyászati célú fogyasztását és kis mennyiségű fű birtoklását. Ráadásul ott vannak még a rasztafárik, akik vallási, spirituális célzattal fogyasztják a ganját. Így aztán az is érthető, hogy a legális piac körül legyeskedő egyik tanácsadó és brókercégvezető „lehetőségkutatója” szerint a kialakult helyzet egyfajta kulturális szégyen. Így megy ez.

Nem marad más hátra, mint a mai napra rendelt zen buddhista gondolat. Az ülés első célja az elme egységesítése az átlagember számára, akinek elméje sokfelé húz, a hosszabb koncentrálás gyakorlatilag lehetetlen. A zazen gyakorlásától az elme egyre összpontosít, így uralhatóvá válik. A folyamat ahhoz hasonlítható, mint amikor a napsugarakat nagyítón engedjük át, és mikor a napsugarakat fókuszáljuk, természetesen erősebbek lesznek. Az emberi elme is hatékonyabban működik, ha koncentrál és egynemű. Akár látni óhajtod önnön természetedet, akár nem, hatását felismerheted elméd egységesülésén.

Február 9.

Az is egy elég régi vicc, hogy a központból jelentik a NASA igazgatójának, hogy gáz van, mert az oroszok félig befestették vörösre a Holdat. Mire a válasz: nyugi, várjátok meg, amíg befejezik, és írjátok rá, hogy Coca-Cola. Most meg az van, hogy golflabdát találtak a Holdon. Nem, nem a Mikulás veszítette el, aki pedig az Apollo legénysége szerint létezik, hanem Alan Shepard űrhajós. A múlt héten, február 5-én volt éppen ötven éve, hogy az Apollo 14 sikeresen landolt a Holdon. Az asztronauták feladata az volt, hogy felmérjék a belső szerkezetét és tanulmányozzák a légkörét. De ha már arra jártak és vittek magukkal golflabdákat és ütőket is, Shepard ütögetett egy kicsit, és az egyik labda elveszett.

Ezt találta most meg Andy Saunders képalkotó szakember az eredeti felvételek mazsolázgatása közben. Mindeközben a Hold másik oldalán aktiválta magát a Csang’o–4 kínai űrszonda és holdjárója, a Jáde Nyúl–2. Nem vittek magukkal sem vörös festéket, sem golflabdát, de még egy árva Pink Floyd lemezt sem, viszont miután kissé kipihenték magukat, újra vizsgálni kezdték többek között az égitest felszíni formáit és ásványi összetételét. Egyébként meg nem elég, hogy Csang’o, ráadásul a Kármán Tódor kráterben szállt le.

Ez van.