Cseh Tamás és Kátai Zoltán emléke előtt tisztelegtek Bakonybélben

2015 óta tiszteleg Bakonybél önkormányzata díszpolgára, Cseh Tamás Kossuth- és Liszt-díjas zeneszerző-énekes életműve előtt az Énekmondók emlékezete elnevezésű műsorral.

Ezt ne hagyja ki! Gimnáziumban hódít a genderideológia

Kedves helye volt a Szent-kút kápolna és környéke, melynek felújítását szívügyének tekintette. Énekes, zenész barátaival közös jótékonysági műsoraikkal segítették a bencés közösség által kezdeményezett helyreállítási munkálatokat. A programok eddigi egyik szervezője, zenei rendezője Kátai Zoltán Kossuth- és Magyar Örökség-díjas énekmondó volt, aki tavaly elhunyt. Az egyik est előtt így nyilatkozott: „Cseh Tamás emlékére énekelünk. Az emlékezés a fontos, ha a földi léte meg is szűnt, a szelleme itt van”. Az idei koncert emléket állított mindkettőjük tiszteletére a kápolna melletti Borostyánkő-szikla tövében. Márkus Zoltán polgármester felidézte az emlékező műsorok kezdetét.

– Rendhagyó a mai est, mert emlékezőről is emlékezünk. 2015-ben keresett meg Kátai Zoltán, hogy emlékezzünk Cseh Tamásra, másképp, mint korábban. Ekkor körvonalazódott ezen estek koncepciója, ugyanis Tamás sok műfajban otthon lévő énekes volt, énekelt históriás énekeket, népdalokat, katonanótákat. Azt, hogy műfajában mi köti össze a régi zenét és a Cseh Tamás-dalokat, Zoli fogalmazta meg a legpontosabban: „Mi itt Közép-Európa vagyunk, és Tamás egy ilyen közép-európai ember volt. Harcos, nem is harcos, vitéz gondolkodású ember… akinek gerince, tartása van, aki férfiember, és megköveteli másoktól is, hogy az legyen, hogyha férfinak született. Legyen az, aminek teremtetett. És őrá a Teremtő azt bízta, hogy fiam, ezen az úton járj, énekes ember vagy! Dalnok!” – idézte a faluvezető.

Felolvasta Kátai Zoltán utolsó, elköszönő üzenetét, melyben kérte, őrizzék továbbra is Tamás emlékét, törekedjenek rá, hogy minél több fiatal megismerje munkásságát, adják tovább, hogy az unokák unokái is tovább éltethessék. Az igényes műsor közreműködői voltak: Musica Historica Régizenei Együttes Csörsz Rumen István vezetésével, Écsi Gyöngyi felvidéki népdalénekes, Lantos Szabó István és Róka Szabolcs Tinódi-lant-díjas előadóművészek, Gryllus Dániel kétszeres Kossuth-díjas magyar zeneszerző, előadóművész, zenész, Róka Bálint énekmondó, a bakonybéli népdalkör. Mint mindig, az idén is Mülhauser Martina dalszerző, ének- és gitárművész, a Cseh Tamás-dalok elkötelezett és avatott előadója vezette a Cseh Tamás tiszteletére és Kátai Zoltán emlékezetére gyújtott tábortűz közönségkoncertjét.

– Emlékestjeink zenei szándéka bemutatni azt a műfaji sokszínűséget, amelyben Cseh Tamás otthon volt, a históriás énekektől a katonadalokig. Úgy gondolta, életműve ugyanúgy krónikája korának, mint a régi idők énekmondóié. Az est közreműködői olyan zenészek, akik hozzá közel álltak, akikkel közösen fellépett. Ezen túl egy zenei blokkot Kátai Zoltán emlékének is szenteltünk – mondta el Felföldi Andrea rendezvényfelelős.

Cseh Tamás és Kátai Zoltán kapcsolatát idézték a Hanák Gábor által archívumok anyagából levetített filmek. Az est bensőséges hangulatát emelte a fellépők személyes emlékeinek felidézése két pályatársukról, barátjukról, Cseh Tamásról és Kátai Zoltánról. Az emlékest házigazdája Varga Róbert újságíró volt, aki 2010-től több éven át szerkesztette és vezette a Szent-kúti kápolna felújítására rendezett jótékonysági Cseh Tamás-esteket, és az első emlékműsort rendezte a tiszteletére.