Cseppképpontok a pápai Kékfestő Múzeumban

Két amatőr alkotó, Mesteri Balázs és Véber Erika bemutatkozó, természetközeli közös tárlattal köszönti a tavaszt a Kékfestő Múzeum többfunkciós terében.

Mesteri Balázs makrofotóiból és Véber Erika pontozásos technikával készült alkotásaiból nyílt kamarakiállítás Cseppképpont címmel szombaton a Kékfestő Múzeumban. Nagy-L. István múzeumigazgató köszöntőjében elmondta, a másfél éve kialakított többfunkciós galériatérben a múzeumpedagógiai foglalkozások mellett helyet adnak a pápai vonatkozású művészeti alkotásoknak, különösen a népszerű fotográfiának.

Venczel Csaba önkormányzati képviselő, iskolaigazgató köszöntőjében kiemelte, februárban ez a huszonhetedik kulturális rendezvény volt a városban. A természetközeli tematikájú tárlat pedig méltó hírnöke a beköszöntő tavasznak.

– Balázs és Erika alkotásai egyszerre tanúskodnak fejlett érzelmi intelligenciájukról és kínálnak lehetőséget a szemlélőknek ezen képességük fejlődésére. Balázs tükörreflexes fényképezőgépével fókuszálva, Erika a mesterséges és természetes anyagok újjávarázsolásával nagyított fel egy cseppnyit a minket körülvevő csodálatos teremtett világból – jegyezte meg.

Az április 15-ig megtekinthető kiállítást Marosi Diána művésztanár nyitotta meg. Mint mondta, Véber Erika az ausztrál, vésett vonalakból, pontozott felületekből álló bennszülött művészetből eredő művei nemcsak elemeiben, hanem szerkezetükben, kompozíciójukban is körök, hiszen CD-re és bakelitlemezre is fest. A makrofotózás pedig komoly technikai tudást és felszerelést igényel, mert a fotós olyan perspektívát akar megmutatni, ami az átlagos nézőpontból nem látható. Mesteri Balázs fotóin a teremtés tökéletessége jelenik meg, olyan világ tárul a szemünk elé, ami mindig is a lábunk előtt hevert, mégsem került a látóterünkbe. Tudatosan kísérletezik a fényhatásokkal, játékosság és kísérletező kedv látszik kompozícióin.

Mesteri Balázs a múzeum munkatársa, a Hagyományok Hegyén dolgozik. Főleg a természetet és Pápa városát fotózza. Első tárlatán tizenöt, a pitypanghoz hasonló bakszakáll nevű növényről két éven belül készült makrofotói láthatók.

– Tíz éve kezdtem el fényképezni autodidakta módon, digitális fotóimat képszerkesztő programmal alakítgattam. Később szakkönyvekkel bővítettem a tudásomat. Képalkotáskor próbálom szokatlan nézőpontból bemutatni, feltárni a parányi szépségeket. A vágást fontosnak tartom, a fény-árnyékkal szoktam játszani, de a színekhez nem nagyon nyúlok, törekszem a természetességre – osztotta meg.

Véber Erika 2017-ben kezdte el a pontozásos technikát, amivel a közösségi médiában találkozott. Kíváncsiságból kipróbálta és egy új szerelem lett belőle.

– Elvarázsol, ahogy a sok apró színes pöttyből egyszer csak összeáll egy kép. A kavicsokat mindig egyesével válogatom ki, majd a tisztítás, száradás után jöhet az alapozás megfestése, végül a pöttyözés. Minden kavicsom egyedi és megismételhetetlen. Teljesen kikapcsol ez a fajta alkotás, és szabadjára engedhetem a fantáziámat. Eleinte mindenre pontoztam, ma már vászonra, CD-lemezre, bakelitre, fára, fémre, üvegre alkotok – árulta el Véber Erika.