Csoportos kiállításon mutatkozott be a Tapolcai Városi Képzőművész Kör

Más kép - Másképp címmel nyílt csoportos kiállítás a Tapolcai Városi Képzőművész Kör tagjainak munkáiból a Tamási Áron Művelődési Központban.

A tárlatot megnyitva Dobó Zoltán polgármester arról beszélt, hogy Tapolcán sok sikerkovács él.

– Tudósok, sportolók, közéleti személyiségek, képzőművészek élnek köztünk. Fontos, hogy ezeket az alkotásokat olyan emberek hozzák létre, akik köztünk élnek, ettől lesz hozzánk még közelebbi a téma, amit megragadnak. Ebből a szempontból majdnem mindegy, hogy festményt látunk vagy kisplasztikát, hiszen annyi mindennel foglalkozik a kör, hogy felsorolni sem tudnánk. De fontos az alkotás azért is, mert az életünkből kevés olyan, lelket építő kultúrát tudunk felsorolni, amelyet önként végeznek bizonyos emberek. A tevékenységük önkifejezés, amely nekünk is lelki örömet okoz. Átadnak magukból egy kis részt, ami örömet szerez valamennyiünknek. Ez a céljuk is, amelyet sikerült elérniük, mert mindannyian keressük az alkotásokból azt, ami számunkra fontos. Ettől lesz érdekes és fontos nekünk a tapolcai kör, hiszen, bár nem mi festettük ezeket a képeket, mégis mindannyian találunk köztük olyat, amely kicsit mintha a miénk lenne – mondta a polgármester, és megköszönte a tagoknak, hogy azok helyett is alkotnak, akik erre nem képesek.

A kör tagja, Verebélyi Zoltán mutatta be szakmai szempontból a csoportot, és a legutóbbi szakmai év eseményeit elevenítette fel. Szólt a kiállításokról, az elért eredményekről. A megnyitón elhangzott a kör vezetője, Tihanyiné Bálint Zsuzsa ez alkalomra írt verse, Sajcz Gábor játszott tangóharmonikán, és a résztvevők emlékeztek a kör egyik, a közelmúltban elhunyt tagjára, Jereb Gáborra.